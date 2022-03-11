Рада ЄС запропонувала Єврокомісії надати висновки щодо заяви України в Євросоюз

Також рада запропонувала комісії надати свої висновки за заявами Республіки Молдова та Грузії

Європейська Рада визнала європейські прагнення і європейський вибір України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Рада Європейського Союзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяви України на членство у ЄС.

Про це йдеться на сайт Європейської комісії.

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Європейська рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року, реалізуючи право України на вибір своєї долі, президент України подав заявку України на вступ до Європейського Союзу.

"Рада діяла швидко і запропонувала комісії надати свою думку щодо цієї заяви згідно з відповідним положеням договорів. В очікуванні цього і без зволікання ми будемо ще більше зміцнювати наші зв'язки і поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну в її проходженні європейським шляхом. Україна належить нашій європейській родині", — йдеться у повідомленні.

Україна буде членом Євросоюзу

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС. При цьому вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, зокрема за прискореною програмою.