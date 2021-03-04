Русский
$ 27,85
33,56
  1. Новини України

Рада ЄС продовжила санкції проти Януковича і його оточення

4 березня, 15:48

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

З списку санкцій вивели двох осіб

У четвер, 4 мaрта, Євросоюз продовжив санкції проти Віктора Януковича і його найближчого оточення.

Реклама

Про це повідомляє Рада ЄС.

"Сьогодні Рада вирішила продовжити ще на один рік, до 6 березня 2022 року, існуюче заморожування активів, спрямоване проти 7 осіб, визнаних винними в незаконному привласненні державних коштів України або зловживанні службовим становищем, що призвело до втрати українських державних коштів", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що з списку санкцій вивели колишнього прем'єр-міністра Сергія Арбузова і екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

В тренді
У п'ятницю різко зміниться погода: де чекати снігу, дощів і похолодання

Нагадаємо, після втечі Януковича і деяких наближених до нього чиновників з України в 2014 році ЄС ввів проти них санкції, заморозивши їх активи і заборонивши їм в'їжджати до країн спільноти. З тих пір санкції щорічно продовжувалися, не став винятком і 2020 рік.

Реклама

Ми також писали, що в січні слідчі ДБР за погодженням з Офісом генерального прокурора повідомили Віктору Януковичу про підозру в державній зраді.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ЄС Віктор Янукович Арбузов санкції активи Рада ЄС
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримає
Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримаєЕкономіка
Знову? В Україну йде похолодання і сніг, буде навіть мороз
Знову? В Україну йде похолодання і сніг, буде навіть морозУкраїна
Три мільйони осіб залишаться без індексації. Кому не підвищать пенсії в березні?
Три мільйони осіб залишаться без індексації. Кому не підвищать пенсії в березні?Економіка
Пенсія на 11% зросте не у всіх. Хто отримає таке підвищення?
Пенсія на 11% зросте не у всіх. Хто отримає таке підвищення?Економіка
На українців чекає шикарна погода: синоптик дала
На українців чекає шикарна погода: синоптик дала "теплий прогноз" на четверУкраїна
Разумков терміново пішов у відпустку через горе у сім'ї
Разумков терміново пішов у відпустку через горе у сім'їВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти