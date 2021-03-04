Рада ЄС продовжила санкції проти Януковича і його оточення

У четвер, 4 мaрта, Євросоюз продовжив санкції проти Віктора Януковича і його найближчого оточення.

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Про це повідомляє Рада ЄС.

"Сьогодні Рада вирішила продовжити ще на один рік, до 6 березня 2022 року, існуюче заморожування активів, спрямоване проти 7 осіб, визнаних винними в незаконному привласненні державних коштів України або зловживанні службовим становищем, що призвело до втрати українських державних коштів", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що з списку санкцій вивели колишнього прем'єр-міністра Сергія Арбузова і екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

Нагадаємо, після втечі Януковича і деяких наближених до нього чиновників з України в 2014 році ЄС ввів проти них санкції, заморозивши їх активи і заборонивши їм в'їжджати до країн спільноти. З тих пір санкції щорічно продовжувалися, не став винятком і 2020 рік.

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Ми також писали, що в січні слідчі ДБР за погодженням з Офісом генерального прокурора повідомили Віктору Януковичу про підозру в державній зраді.

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