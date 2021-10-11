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Створив цілу армію ботів: український хакер працював на російську компанію

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
11 жовтня, 12:41
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Зловмисник знаходив замовників на закритих форумах і в Telegram-чатах
Хакер здійснював DDoS- і спам-атаки та зламував сайти. Колаж: "Сьогодні"
Хакер здійснював DDoS- і спам-атаки та зламував сайти. Колаж: "Сьогодні"

Служба безпеки України викрила хакера, який створив "армію ботів" більш ніж на 100 тис. облікових записів для злому сайтів і DDoS атак.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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"Зловмисником виявився житель Івано-Франківської області. Окрім кібератак і зламування сайтів він займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах так званим "брутфорсом", – йдеться в повідомленні відомства.

У пресслужбі з'ясували, що чоловік є представником російської електронної системи онлайн-платежів Webmoney, на яку поширюються санкції РНБО. Зловмисник знаходив замовників на закритих форумах і в Telegram-чатах.

"Він виготовляв і видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи, які використовуються для проведення трансакцій", – йдеться в повідомленні відомства.

У ході обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерне обладнання із доказами злочинів. Зараз організатору мережі ботів готується підозра по:

  • ч. 2 ст. 361-1 – створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут;
  • ст. 363-1 – перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку.

Хотів спалити Генконсульство і влаштувати теракти на Закарпатті

СБУ терактам у прикордонному районі Закарпатської області. Зловмисники планували підпалити Генконсульство сусідньої країни і замовити вбивство громадського діяча.

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Зловмисники хотіли дестабілізувати ситуацію в регіоні та дискредитувати Україну на міжнародній арені.

"Наразі встановлено особу організатора злочинів. За оперативними даними, він переховується на території РФ", – інформує українська спецслужба

СБУ направила матеріали кримінального провадження до суду. Тривають заходи щодо розшуку та затримання зловмисника.

СБУ направила матеріали кримінального провадження до суду. Тривають заходи із розшуку і затримання зловмисника.

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Чим займався агент РФ?

За даними слідства, організатором злочинів є уродженець Луганської області. Він був завербований представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти державної безпеки України.

За завданням своїх "кураторів" агент планував:

  • підпал зарубіжної дипломатичної установи;
  • пілпалити декілька автомобілів з іноземною реєстрацією;
  • пошкодити історичний пам’ятник на території Закарпаття;
  • підшукував виконавця для вбивства місцевого громадського діяча. За здійснення злочину він "гарантував" 30 тисяч доларів.

Серед інших "завдань" іноземного агента був також збір і передача спецслужбам РФ секретних відомостей про військові об’єкти на території регіону.

Агентом РФ виявився житель Луганської області. Фото: СБУ

Покарання для зловмисників

Співробітники СБУ запобігли вчиненню злочинів і викрили їх учасників.

Слідчі органів безпеки направили до суду обвинувальний акт щодо організатора протиправної діяльності за статтями про державну зраду та підготовку терористичного акту. За це можна отримати до 15 років тюрми.

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