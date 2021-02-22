Створив колекторську службу Привату і підозрюється в розтраті. Що відомо про Володимира Яценка

Ексчиновнику погоджено підозру за статтею, яка загрожує покаранням до 12 років

У понеділок, 22 грудня, в аеропорту "Бориспіль" був затриманий колишній заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко. Ексчиновника підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". (Карається тюремним строком до 12 років.)

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За оперативною інформацією, Яценко вилетів з Дніпра в напрямку Відня на приватному літаку, простіше кажучи, спробував втекти з країни. Але завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, борт завернули над Львовом.

Про одного з колишніх очільників ПриватБанку відомо дуже мало, він вкрай непублічна фігура, хоча з 2015 по 2020 рік періодично вів свою сторіночку в Facebook.

Володимир Анатолійович Яценко народився 18 листопада 1969 року в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Закінчив школу в Дніпродзержинську, потім здобував вищу освіту в Дніпропетровському національному університеті за спеціальністю "інформаційні системи керування та технології". Двоє дітей. Про дочку Ганну відомо, що вона навчалася права в Університеті ім. Альфреда Нобеля (2011-2017) і захоплюється кінним спортом.

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У ПриватБанку працював з липня 1992 року, тобто від самого початку існування фінустанови, і по грудень 2016-го. У 1998 році отримав посаду заступника голови правління Олександра Дубілета. Відповідав у банку за кредитування великих компаній, до яких належав, зокрема, і бізнес власників банку – Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського. У 2008 році сформував колекторську службу ПриватБанку. Володів 0,4% акцій. На момент звільнення обіймав посаду першого заступника голови правління банку – керівника корпоративного VIP-бізнесу.

За інформацією "Економічної правди", після того, як в 2016-му Приватбанк визнали неплатоспроможним, Яценко жив на три міста – між Дніпром, Женевою і Віднем. Оскаржував результати націоналізації в суді. Разом з іншими колишніми керівниками ПриватБанку, Олександром і Дмитром Дубілетами, Олегом Горохівським, Михайлом Рогальським, Людмилою Шмальченко і Вадимом Ковальовим, створив компанію Fintech Band, яка стала розробником інтернет-банкінгу Monobank.

Нагадаємо, що ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Розслідування агентства Kroll показало, що ПриватБанк був "об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в 5,5 млрд дол.".

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