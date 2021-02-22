Створи дизайн Pepsi: твоє місто на банці!

Зараз оновлений дизайн на банках Pepsi стане близький кожному, бо він — про українські міста! Рідні, такі наші — Київ, Одеса, Харків, Запоріжжя, Кам'янець-Подільський і Чернівці!
А ще стільки крутих міст в Україні, правда? Тобі вирішувати, яке з них з’явиться на баночці наступним.
Майже в кожного є фото, де тримаєш Львівську ратушу на долоні або пам’ятник засновникам Києва. Не встиг зробити й собі таке, бо боявся буде мало лайків? Pepsi говорить: "Знову можна!". Адже цього разу за такий фан можеш виграти дуже круті призи!
Фотографуй улюблену пам'ятку у своєму місті, ніби тримаєш її на долоні, а в іншій руці — баночка Pepsi. Викладай фото в Stories або пост в Instagram, відзначай сторінку Pepsi Ukraine та став #створидизайнpepsi.
Щотижня серед учасників бренд буде розігрувати мерч від Pepsi: стильні футболки, крутезні світшоти та маст-хев стікерпак. А у березні наші Pepsi best friends Леонід Мартинчик, Женя Білозеров та Анна Трінчер оберуть переможця серед усіх, хто розмістив фото в період розіграшу, – і в прямому ефірі розіграють сертифікат на подорож Україною від наших партнерів Join UP! та подарують можливість створити особливий дизайн для власної баночки Pepsi зі знаковою локацією свого міста.
Відкривати Україну разом з улюбленим брендом стало ще цікавіше!
Усі деталі на сайті та сторінці Інстаграм @pepsiukraine.
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