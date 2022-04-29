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Спалили церкву, спалять і школу: жителі Львівської області влаштували бунт через любителів "російського світу"

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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29 квітня, 20:55
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На директора та священика села Верхня Яблунька написали заяву до СБУ
Жителі села Верхня Яблунька звинуватили директора школи у підпалі школи. Фото: колаж "Сьогодні"
Жителі села Верхня Яблунька звинуватили директора школи у підпалі школи. Фото: колаж "Сьогодні"

Жителі села Верхня Яблунька Львівської області вийшли на мітинг із вимогою звільнити директора місцевої школи Івана Січака. Як заявили протестувальники, під час війни України з Росією директор школи пропагував ідею "російського світу" та навмисне спалив церкву, коли її хотіли передати Київському патріархату. Про це "Сьогодні" розповіли учасники акції протесту.

За словами місцевого активіста Василя Сьомківа, мешканці села вже кілька разів проводили мітинги біля школи та місцевої райради, проте їхні вимоги залишалися невиконаними. Семків називає Січака "колаборантом" та "ворогом народу".

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Жителі Верхньої Яблуньки кілька разів проводили мітинги біля школи та місцевої райради
Жителі Верхньої Яблуньки кілька разів проводили мітинги біля школи та місцевої райради / Фото: Сьогодні

"Раніше агітував на виборах за заборонену в Україні "Партію регіонів", під час війни саботував облаштування бомбосховища в школі. Крім того, Січак організував будівництво церкви для Московського патріархату, а коли ми зажадали її передати Київському патріархату, церква раптово згоріла", – розповідає "Сьогодні" активіст.

Після того, як мешканці вимагали передати церкву Київському патріархату, раптово сталася пожежа
Після того, як мешканці вимагали передати церкву Київському патріархату, раптово сталася пожежа / Фото: Сьогодні

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Семків додав, що мешканці села були обурені проповідями отця Іллі, під час яких він виправдовував дії російських військ в Україні та навіть звернулися з цього питання до СБУ. До речі, привіз до Верхньої Яблуньки отця Іллю, за словами активіста, саме директор школи, він же був ініціатором будівництва храму.

Місцеві жителі кажуть, що він неодноразово висловлював симпатії проросійським партіям та агітував школярів відвідувати церкви Московського патріархату.

"Вчора вони спалили церкву, а завтра спалять школу, щоб теж нікому не дісталася?" – обурюються селяни.

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Отець Ілля під час проповіді у церкві виправдовував дії російських військ в Україні
Отець Ілля під час проповіді у церкві виправдовував дії російських військ в Україні / Фото: Сьогодні

Наразі мешканці села все ж таки домоглися проведення службового розслідування, яке триватиме до 27 травня, після чого місцевою владою прийматиметься рішення про подальшу долю директора.

"Ми блокували роботу райради, поки не досягли такого рішення. І робитимемо це й надалі, якщо Січака не звільнять", – заявив Сьомків.

У свою чергу, директор школи відмовився прокоментувати інцидент, пославшись на зайнятість. До мітингувальників він також не вийшов, віддавши вказівку закрити школу і перевести учнів на дистанційне навчання.

Жителі села все ж таки домоглися проведення службового розслідування
Жителі села все ж таки домоглися проведення службового розслідування / Фото: Сьогодні

Раніше сайт "Сеьогодні" повідомляв, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону Московського патріархату в Україні.

Також ми інформували, що у Києві затримали священика Московського патріархату отця Онуфрія.

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