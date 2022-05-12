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Рятувала поранених та виховувала 12 дітей. Історія загиблої медикині Ольги Семидьянової

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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12 травня, 12:45
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Ольга була учасницею бойових дій на Донбасі з 2014 року
Ольга Семидьянова загинула 3 березня 2022 року. Фото: колаж "Сьогодні"
Ольга Семидьянова загинула 3 березня 2022 року. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовослужбовиця ЗСУ Ольга Семидьянова була учасницею бойових дій на Донбасі з 2014 року. У 2022 році вона також захищала свою землю, але у підсумку загинула в бою 3 березня. У Ольги залишилися чоловік та 12 дітей.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо про сім'ю української захисниці?

Ольга Семидьянова – військовослужбовиця Збройних сил України, бойова медикиня 24 ОШБ "Айдар".

Ольга народилася 1973 року в місті Запоріжжі. Вийшла заміж у 19-річному віці. У сім'ї народилося п'ятеро дітей. Потім у 2008 році з чоловіком переїхала до великого будинку поблизу Марганця, де народилася молодша донька.

Після цього пара вирішила виховувати прийомних дітей. Тому, окрім шести своїх дітей (чотири доньки та два сини), у сім'ю взяли також шість прийомних хлопців. Усі вони були досить важкими дітьми – кожен має психологічну травму з минулого.

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Так, сім'я Семидьянових одержала статус дитячого будинку сімейного типу.

Ольга Семидьянова була учасницею бойових дій на Донбасі з 2014 року

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Рятувала поранених

З початком війни на сході України Ольга їздила на передову, рятувала поранених. У 2015 році чоловік Ольги пішов добровольцем в батальйон ДУК "Правий сектор". Наступного року Ольга приєдналася до чоловіка й пішла на фронт разом з донькою Юлією Волковою у батальйон "Айдар".

"Вона була на передовій і рятувала поранених як бойовий медик у третій штурмовій роті. Тільки через два роки в батальйон приїхали фахівці, і таким чином мама отримувала необхідні медичні знання, щоб офіційно займати цю посаду", – згадує донька Ольги.

Як загинула військовослужбовиця?

3 березня 2022 року на рубежі Донецької та Запорізької областей Ольгу Семидьянову було поранено в області живота. Російські війська стріляли з танків та стрілецької зброї, тому екіпірування не врятувало її від поранення — незабаром загинула. Два тижні після смерті її сім'я не могла поховати загиблу через запеклі бої.

Батько родини — служить у територіальній обороні. Серед дітей старший брат — був на фронті у війні на сході України, а під час російського вторгнення в Україну у територіальній обороні.

Інша сестра захищала Україну добровольцем. Молодший брат служить із 2019 року на контракті та захищає Харків. Ще одна сестра служить у поліції в Запоріжжі. Ольга за життя дочекалася онуки Софійки, яка народилася восени 2021року.

Ольга рятувала поранених військових

Нагороди Ольги

Ольга Семидьянова отримала орден "Честь і слава" ІІ ступеню – за мужність, героїзм, професіоналізм.

Ольга Семидьянова отримала орден "Честь і слава" ІІ ступеню

Ольга Семидьянова – військовослужбовиця Збройних сил України

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