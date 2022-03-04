Рятувальники показали надпотужну бомбу, скинуту росіянами на Харків

Співробітники ДСНС розчищають завали після бомбардувань

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Рятувальники показали залишки авіабомби, яку було знайдено на місці бомбардувань у Харкові. Фото виявлених снарядів опублікувала ДСНС на своїй сторінці Facebook.

"Особовий склад Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України проводить аварійно-рятувальні роботи в зруйнованих будинках в результаті обстрілів і бомбардувань російськими окупантами. Рятувальники розбирають завали, в яких ймовірно можуть знаходитися люди. Сапери частини гуманітарного розмінування залучені до вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів", — йдеться у повідомленні.

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Знахідку прокоментував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

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"ФАБ-500. Фугасна авіабомба, одна з найпотужніших у Росії. Одна така може повністю рознести багатоповерхову будівлю. Бомба зроблена так, щоб пробивати міцні укриття. Ці бомби росіяни скидають на голови мешканцям Харкова", — написав він.

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