Рятувальники показали надпотужну бомбу, скинуту росіянами на Харків

Рятувальники показали залишки авіабомби, яку було знайдено на місці бомбардувань у Харкові. Фото виявлених снарядів опублікувала ДСНС на своїй сторінці Facebook.
"Особовий склад Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України проводить аварійно-рятувальні роботи в зруйнованих будинках в результаті обстрілів і бомбардувань російськими окупантами. Рятувальники розбирають завали, в яких ймовірно можуть знаходитися люди. Сапери частини гуманітарного розмінування залучені до вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів", — йдеться у повідомленні.
Далі по темі
Знахідку прокоментував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.
"ФАБ-500. Фугасна авіабомба, одна з найпотужніших у Росії. Одна така може повністю рознести багатоповерхову будівлю. Бомба зроблена так, щоб пробивати міцні укриття. Ці бомби росіяни скидають на голови мешканцям Харкова", — написав він.
Ситуація в Україні 4 березня
- За останню добу окупанти здійснили наліт на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- Російські військові 4 березня обстріляли житлові багатоповерхові будинки у Софіївській Борщагівці під Києвом.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресора з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від окупантів, які обстріляли її.
- Посольство США в Україні назвало обстріл російськими військами Запорізької АЕС воєнним злочином.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення