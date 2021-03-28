Рятувальники попередили про загрозу сходження лавин на Закарпатті: чекають сніг і хуртовини

Поки одна частина України радіє потеплінню і сонячній погоді, на високогір'ї Закарпатської області у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами очікується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень).

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Про це в неділю, 28 березня, попереджає Державна служба надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня на телеканалі "Україна 24", прогнозувала повернення снігопадів і складні погодні умови на частині території країни.

"Будуть активні процеси завдяки тому, що там атмосферний фронт все ще знаходиться, і будуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця", – розповіла фахівець з питань погоди.

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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Численні прогнози кліматологів про те, що клімат в нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік" .

Також нагадаємо, що 28 березня Україна в 40-й раз перейшла на літній час. Сайт "Сегодні" розбирався коли це припиниться?

Відео: Сьогодні

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