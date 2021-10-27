Рятуючи життя! "Метінвест" безкоштовно передасть кисень для COVID-хворих у чотири області

До регіонів передадуть понад 850 тонн кисню, окремо забезпечать лікарні Маріуполя та Запоріжжя

Кисень для хворих на коронавірус передадуть у чотири області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська гірничо-металургійна компанія "Метінвест" погодила постачання кисню до державних лікарень, у яких зараз критична ситуація через пандемію коронавірусу.

Про це у своєму Facebook повідомила директор із комунікацій System Capital Management Наталія Ємченко.

Реклама

Які області отримають кисень

Усього компанія вже схвалила поставки 850 тонн кисню для України.

Як відомо, кисню до пандемії коронавірусу катастрофічно не вистачає у багатьох регіонах України. Він буквально рятує життя людей, у яких виникли ускладнення внаслідок COVID.

Компанія погодила постачання в такі галузі:

Реклама

Київську – 60 тонн,

Харківську – 260 тонн,

Херсонську – 500 тонн,

Чернігівську – 30 тонн.

Також киснем забезпечать лікарні Маріуполя та Запоріжжя.

Чому металургійна компанія постачає кисень

"Ми виробляємо кисень. Якщо ви не знали – металургійні комбінати виробляють. І ми продовжуємо безкоштовно передавати його державним лікарням України", – розповіла Ємченко.

Кисень виробляють металургійні заводи "Метінвест" – Запоріжсталь та Маріупольський металургійний комбінат (ММК) імені Ілліча.

Реклама

"Зараз відвантажено понад 230 тонн. Крім поставок рідкого та газоподібного кисню, Фонд Ріната Ахметова та Метінвест інвестують у будівництво, утримання та обслуговування кисневої інфраструктури на території лікарень. Наприклад, у Донецькій області такі системи вже працюють у Маріуполі, Покровську та Авдіївці", – повідомила Ємченко.

Ситуація з киснем для COVID-хворих

Кілька днів тому у Чернігові виникла критична ситуація із киснем – він просто закінчився. Тоді у Чернігівській міській лікарні №2 розповідали, що проблему із нестачею кисню вирішують за допомогою кисневої станції, а також кисневих концентраторів. Також у місті чекали нових поставок.

Крім того, про нестачу кисню повідомляли низку інших областей. У МОЗ навіть заявили, що Україна почала закуповувати кисень у Польщі.

Киснево-залежна хвиля коронавірусу

Лікарі наголошує – ця хвиля ковіда, порівняно з тією, яка була на початку року, виявилася киснево-залежною.

Зараз утричі більше пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, ніж було на початку року. Тому кисень потрібен у досить великих обсягах .

Раніше ми писали: