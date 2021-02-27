Порятунок від COVID-19 або лише спроба? Лікарі висловилися про вакцинацію

В Україні вже стартувала вакцинація від коронавірусу. І поки одні лікарі сумніваються в ефективності вакцини, інші ж, навпаки, вважають відмову від щеплення катастрофою.

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Відомі лікарі поділилися своїм досвідом вакцинації виданню "Гордон".

Лікар-пульмонолог Чернігівської обласної лікарні Іван Тельнов розповів, що за минулі дні були вакциновані всі в його відділенні. Вважає вакцинацію єдиним способом захистити себе від коронавірусу.

"Я зовсім не вагався і зробив щеплення одним з перших 24 лютого. До цього я не хворів, хоча моя родина перехворіла і я працюю в ковідному відділенні. Але аналізи показали, що антитіл до коронавірусу в мене немає", – розповідає лікар.

За його словами, після вакцинації він відчував себе так само як і до неї. Побічних ефектів немає, тільки як і після будь-якого іншого щеплення – трохи боліло плече.

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"Розумію, що на сьогодні всі вакцини від коронавірусу недостатньо вивчені. Але часу на ретельні дослідження немає. Спостерігати, як переповнюються лікарні, як вмирають люди, – не варіант. Слід використовувати будь-який шанс, щоб уникнути хвороби", – каже Іван Тельнов.

Водночас неонатолог і педіатр Олена Костюк зазначає, що вакцинація від коронавірусу – перш за все захист її і пацієнтів.

"Інша сторона питання – соціальна. Вакцинація в усьому світі добровільна. Але якщо ми захочемо подорожувати, нам однозначно знадобиться щеплення. Я людина мобільна і не збираюся сидіти тижнями на ізоляції і робити тести", – каже Олена Костюк.

А ось лікар-імунолог і лікар медичних наук Андрій Волянський не поспішає вакцинуватися. Каже, що вже недавно перехворів на коронавірус. Однак готовий робити щеплення, коли будуть вакцини проти нових варіантів COVID-19.

"Я не знаю, що буде доступно на той момент. Але якби я вибирав, то волів би китайську CoronaVac (це інактивована вакцина) або американську Novavax (рекомбінантний). Я вважаю їх найбезпечнішими, тому що це класичні типи вакцин, які давно виробляються, а їх побічні ефекти добре вивчені", – каже лікар.

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Тож вакцинуватися від коронавірусу чи ні – справа кожного, але лікарі закликають використовувати будь-який шанс, щоб уникнути зараження коронавірусом.

Раніше кореспондент "Сьогодні" Олексій Фалін дізнався, що кажуть лікарі про нову вакцину і як себе почувають щеплені.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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