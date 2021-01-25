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Врятовані моряки подякували Морській адміністрації

25 січня, 21:16

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Морякам обіцяють допомогти в отриманні нових морських документів і проконтролювати питання страхових виплат

У минулі вихідні в.о. голови Державної служби морського та річкового транспорту України Андрій Глазков зустрівся із врятованими моряками судна "Arvin", яке 17 січня затонуло біля берегів Туреччини, повідомляє Gazeta.ua.

Під час зустрічі Андрій Глазков зазначив, що морякам буде надано всебічну допомогу в отриманні нових морських документів, які були втрачені під час аварії, а також Морська адміністрація бере під контроль питання страхових виплат морякам і виконання грошових зобов'язань із боку роботодавців.

"Мене вразило те, що всі моряки хочуть і далі працювати в морі, і з натхненням сприйняли бажання Морської адміністрації їм допомогти. Ми не обіцяємо золоті гори, але запевняємо, що і ми, і Міністерство інфраструктури будемо максимально допомагати у вирішенні їхніх питань", - зазначив Андрій Глазков.

Морські документи – це особисті, професійні документи члена морського екіпажу. Ніхто не може вийти в море без документів, що встановлюють особу моряка, сертифікатів, які підтверджують, що людина пройшла спеціальну і повну підготовку для роботи на судні. Тому для всіх моряків це питання зараз є першочерговим.

Моряки подякували за те що про них не забули і консульська служба посольства України в Туреччині, і Морська адміністрація зробили все для якнайшвидшого їх повернення в Україну до своїх родин.

У свою чергу Андрій Глазков подякував береговій охороні Туреччини, яка в шторм героїчно рятувала наших моряків.

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