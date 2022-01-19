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Врятує від "Омікрона"? Україна отримала майже 1 млн доз вакцин

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 11:19
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Наприкінці 2021 року в МОЗ повідомляли про домовленості щодо закупівлі 25 млн доз Pfizer
США передали Україні партію вакцин
США передали Україні партію вакцин / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна отримала від уряду США ще близько 1 мільйон доз вакцин Pfizer проти коронавірусної інфекції.

Про це повідомило в Twitter посольство США в Україні.

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"Це постачання ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанта Omicron", – йдеться у повідомленні посольства.

Наприкінці 2021 року в МОЗ розповіли про домовленості із закупівлі 25 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer і 6,5 млн доз вакцини CoronaVac 2022 року. Крім цього, очікувалося близько 10 млн доз за програмою Covax .

Які COVID-вакцини довше захищають від "Омікрону"

Британські вчені розповіли, які вакцини краще захищають від нового варіанта коронавірусу "Омікрон".

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Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрону" через 20 тижнів після другого щеплення.

Ефективність вакцин Pfizer та Moderna впала до 10% за той же період.

Бустерна доза

Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин, як і раніше, забезпечують хороший захист від госпіталізації, і ризик після третього уколу знижується до 81%.

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Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід наголосив, що частина аналізу показує, що невакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які недавно робили щеплення бустерною дозою.

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