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Дякую, що захищав нас! У бою з окупантами загинув 19-річний Іван Покідько

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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11 березня, 23:40
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Війна Росії проти України забрала життя ще одного хороброго українця, автора проекту "Озброєні" – що про нього відомо
На війні з окупантами загинув Іван Покідько
На війні з окупантами загинув Іван Покідько / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні під час боїв із російськими окупантами 9 березня загинув 19-річний Іван Покідько. Хлопець закінчив Українську академію лідерства та започаткував там проект "Озброєні". Він готував лекції з особистого розвитку для військовослужбовців.

Про це повідомили в УАЛ.

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Зазначається, що Іван навчався у харківському центрі УАЛ у 2020-21 навчальному році. Хлопець служив у 3-му окремому полку спеціального призначення ім. Святослава Хороброго ЗСУ.

"Був ерудованим, відповідальним і працьовитим, мав високі моральні цінності, захоплювався військовою справою", – описують героя в академії.

Фото: УАЛ

Журналісти "Сьогодні" дізналися в УАЛ, що Іванові було лише 19 років. Сам із Кривого Рогу. Після закінчення академії він не пішов далі вчитися, а повернувся до рідного міста і пішов до армії. Ховатимуть хлопця у Кривому Розі.

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"Це честь мати випускника, який свідомо обрав благородну справу – захищати країну! Він розвивався як цілісна особистість і у військовій справі хотів стати найкращим, бо відчував у цьому цінність і необхідність. Герої не вмирають! Світла пам’ять", – додали до УАЛ.

Під публікацією коментарі залишили сотні українців, багато із них знають Івана особисто:

  • Ваня... зіграй нам на гітарі востаннє.
  • Важко знайти більш щиру та веселу людину. Нехай він залишиться таким назавжди, у наших серцях.
  • Ваня, все б віддала, щоб тебе ще хоч раз обійняти чи побачити, як ти посміхаєшся!
  • Я надихався тобою, друже! Герої не вмирають.
  • Іван ніс мій каремат у поході, бо в мене не вистачало місця у рюкзаку. Іван обіймав так міцно, що іноді в мене хрумтіли кістки. Він був до мене такий добрий!
  • Не можу в це повірити... Він був тим, про кого важко не згадувати щодня. Більш позитивної та мудрої людини я ще не зустрічала. Боляче втрачати таких людей.
  • Дякую, що підтримував. Дякую, що захищав нас.
  • Колись Іван, який говорив, що взагалі не вміє жартувати, розсмішив мене так, що я не могла зупинитись. Спасибі!
  • Це жахливо. Ми ніколи їм не вибачимо. Найкращих знищують.
  • Слава нації. Герої не гинуть. Твій подвиг не забудеться, одвічна душа.
  • Неможливо в це повірити... він був дуже світлий! Небеса забирають найкращих. Мої співчуття сім'ї.

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