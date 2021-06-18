"Дякуємо медикам": двадцятирічний вінничанин три місяці боровся за життя в лікарні

Юрій з Вінницької області провів в Олександрівській лікарні столиці три місяці – всьому виною хворе серце і COVID-19

Після трьох місяців, другою сім'єю Юрія став медперсонал Олександрівської лікарні. Вінниці подякував за врятоване життя в рамках національної кампанії Фонду Ріната Ахметова "Дякуємо медикам".

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Три місяці двадцятирічний Юрій з Вінницької області провів в Олександрівській лікарні столиці. Так довго тривала боротьба за його життя.

Важкий перебіг COVID-19 і хворе серце поставили під загрозу всі плани на майбутнє молодої людини.

"Я думав, що серце просто не витримає, думав, що не встигну до операції дотягнути ...", – розповідає Юрій Урсу.

Протягом місяця лікування не давало бажаних результатів! З ускладненнями від COVID-19 Юрій терміново потребував складної операції на серці. В критичному стані пацієнта забрали в операційну.

"Ми побачили зруйнований аортальний клапан, метральний клапан і трекусмедальний клапан. Ми зробили операцію, все начебто добре, і ось тут почалося найцікавіше", – розповідає Віктор Клюзко, завідувач відділенням кардіохірургії Олександрівської лікарні.

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У Юрія різко впала сатурація. А в легких накопичувалася рідина.

"Реаніматолог, щоб ви розуміли, працював всю ніч замість дихального апарату на мішку Амбу і забирали рідина. Ми забрали 4,2 літра плазми ", – розповідає Віктор Клюзко.

Це був дуже важкий постковідній синдром. Четвертий в світі в той час описаний випадок.

Три місяці Юрій провів у лікарні. Другою сім'єю для Юрія став медперсонал. Підтримували, годували, дбали.

Подякував за врятоване життя Юрій лікарям в рамках національної кампанії Фонду Ріната Ахметова "Дякуємо медикам".

"Є такі лікарі, у яких руки від Бога. Я просто плакав після операції, коли я прокинувся. Він підходить до мене, обіймає, говоріть: "О! Ми це зробили!", – розповідає Юрій.

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Залишити слова подяки можна на онлайн-сторінці Фонду – і таким чином підтримати працівників медицини!

"Якщо людина, особливо лікар, йде за покликанням, будь-яка похвала, коли ти її чуєш – це дуже приємно, звичайно. Це тоді певний сенс життя", – каже Віктор Клюзко, завідувач відділенням кардіохірургії Олександрівської лікарні.

Раніше повідомлялося, що Фонд Ріната Ахметова допомагає готувати прийомних батьків.

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