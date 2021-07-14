"Спасибі тобі, правильна людина!" Українці дякують Авакову (фото)

Главі МВС, який подав у відставку, передусім вдячні за важку працю, що брав на себе відповідальність і не йшов на поводу у проросійських сил

У соцмережах активно коментують відставку Арсена Авакова / колаж "Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у вівторок несподівано подав у відставку, президент вже навіть запропонував кандидата на його посаду. Зрозуміло, така подія викликала лавину коментарів, як у соцмережах, так і в ЗМІ. І незважаючи на те що ставлення до глави МВС в Україні неоднозначне, багато дякували йому, зокрема "за 7 років важкої роботи" і за те, що брав на себе відповідальність.

Реклама

Ми зібрали реакції політиків і не тільки на відставку Арсена Авакова.

Так, вдячний і вважає міністра внутрішніх справ "правильною людиною" мер Дніпра Борис Філатов.

"Спасибі за все. За 2014 рік і добробати. За 7 років важкої роботи. За те, що не вплутували Нацполіцію в брудні ігри та політично мотивовані кримінальні справи", – зокрема пише він.

Слід зазначити, що більшість коментаторів приєдналися до слів мера під його постом, а багато переживали "що буде далі".

Реклама

"Правильною людиною" вважає Арсена Авакова і бізнесмен і політик Геннадій Корбан.

Вдячний своєму начальнику і глава Департаменту комунікацій в МВС Артем Шевченко .

"З ним завжди було цікаво, динамічно і драйвово. Він любить державні комунікації, відчуває їхню вагу у сучасний мегаінформаційний час, сповідує відкритість і обізнаність із потребами журналістів", – написав він.

Реклама

Позитивну думку про Авакова висловив у ЗМІ і радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який також назвав главу МВС "правильною людиною" у колонці на "Обозревателе".

"Він працював. Багато. Часто брав на себе відповідальність, яку повинні були брати інші. Часто брав на себе провину за незроблене або зроблене неправильно, тому що юна держава нерідко помилялася. Але головне, в ключові моменти, коли потрібно було зробити єдино правильний вибір, Аваков робив саме цей вибір", – упевнений він.

Компліментарно висловився і радник глави МВС Зорян Шкіряк. За його словами, він має намір піти разом зі "своїм міністром".

"Понад 7 років у команді МВС України і близько 10 років поруч з Арсеном Аваковим! Пишаюся і вдячний вам за все, пане міністр!" – пише він.

Своєрідно прокоментував відставку Арсена Авакова скандальний нардеп Ілля Ківа. За його словами, він з глибокою повагою ставиться до міністра, незважаючи на розбіжності в політичних поглядах. У коментарі "Страна" він також назвав повною нісенітницею чутки про те, що Аваков хоче балотуватися в мери Харкова.

"Аваков пішов для великої, нової гри. Це не відставка Авакова, це смерть Зеленського. Коли приїхав новий керуючий наглядач над Україною від Америки Джордж Кент, то першим ділом він приїхав до Авакова для того, щоб попросити його більше не захищати і не вирішувати проблеми Зеленського", – стверджує Ківа.

Вдячні Авакову за його роботу і менш відомі користувачі соцмереж. Так, один з них вважає, що він врятував Харків від сумної долі Донецька і Луганська.

Реклама

"Не святий, а хто у політиці святий. Але його міць не можна заперечувати, його розум, його вміння грати в політику... Те, що цей чорт або ангел увійде в історію і напишуть книги – це точно", – впевнена інша користувачка.

Хтось називає Арсена Авакова "єдиним дорослим" у нинішньому уряді.

Ще один коментатор пише, що глава МВС ніколи не йшов на поводу у проросійських сил.

Зазначимо, колишній в. о. міністра внутрішніх справ Михайло Корнієнко розповів "Сьогодні", що Аваков вирішив піти у відставку, щоб "реалізувати свої президентські амбіції".

А колишній народний депутат і кандидат у мери Харкова Михайло Добкін своїм головним конкурентом на виборах міського головивважає саме міністра внутрішніх справ. Причому, за його словами, Аваков бере участь у виборах "з дня смерті Кернеса".