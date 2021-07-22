Врятувала чотирьох дітей від смерті: Зеленський нагородив 12-річну дівчинку

На Закарпатті через повінь затопило будинок, вода піднялася на метр, але дівчинка не розгубилася

Президент нагородив дівчинку-героїню медаллю. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський нагородив 12-річну дівчинку Тетяну Тулайдан із Закарпаття за героїчний вчинок – під час повені вона врятувала молодшого брата і ще трьох дітей. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

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Учениця 7-го класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи №1 Рахівського району Закарпатської області нагороджена медаллю "За врятоване життя".

"12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені, що виникла внаслідок потужних злив у селищі міського типу Ясіня на Рахівщині. Дівчинка вимкнула електрику в домі, взяла молодшого брата та трьох інших дітей і відвела на горище, убезпечивши від високого рівня води, який на той час вже сягав одного метра", – розповіли в ОПУ.

Напередодні рятувальники теж вітали Таню. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Як повідомляли новини "Сьогодні", в останні дні Закарпаття потерпає від потопу. Інтенсивні дощі зруйнували трансформаторну підстанцію, пошкодили 7 мостів і 50 мостових переходів, загинули тварини.

Також ми писали, що через штормовий вітер у Донецькій і Луганській областях загинули двоє осіб: одного чоловіка привалило деревом, а другий помер через руйнування даху. Ще семеро осіб у Дружківці і Костянтинівці госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. А в Одесі потоп – автомобілі були по дах у воді, потоки змивали все на шляху.