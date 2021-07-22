Русский
$ 27,24
32,06
  1. Новини України

Врятувала чотирьох дітей від смерті: Зеленський нагородив 12-річну дівчинку

22 липня 2021 18:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На Закарпатті через повінь затопило будинок, вода піднялася на метр, але дівчинка не розгубилася

Президент нагородив дівчинку-героїню медаллю. Колаж "Сьогодні"

Президент нагородив дівчинку-героїню медаллю. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський нагородив 12-річну дівчинку Тетяну Тулайдан із Закарпаття за героїчний вчинок – під час повені вона врятувала молодшого брата і ще трьох дітей. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Реклама

Учениця 7-го класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи №1 Рахівського району Закарпатської області нагороджена медаллю "За врятоване життя".

"12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені, що виникла внаслідок потужних злив у селищі міського типу Ясіня на Рахівщині. Дівчинка вимкнула електрику в домі, взяла молодшого брата та трьох інших дітей і відвела на горище, убезпечивши від високого рівня води, який на той час вже сягав одного метра", – розповіли в ОПУ.

Напередодні рятувальники теж вітали Таню. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Як повідомляли новини "Сьогодні", в останні дні Закарпаття потерпає від потопу. Інтенсивні дощі зруйнували трансформаторну підстанцію, пошкодили 7 мостів і 50 мостових переходів, загинули тварини.

В тренді
Єврокомісія готова обговорити з Україною питання "Північного потоку – 2", але поки що не отримувала запиту
На знімку офіційний представник ЄК Дана Спінант. Фото: колаж "Сьогодні"

Також ми писали, що через штормовий вітер у Донецькій і Луганській областях загинули двоє осіб: одного чоловіка привалило деревом, а другий помер через руйнування даху. Ще семеро осіб у Дружківці і Костянтинівці госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. А в Одесі потоп – автомобілі були по дах у воді, потоки змивали все на шляху.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Синоптик: В Україні похолодає всюди, а зливи ще більше зіпсують погоду
Синоптик: В Україні похолодає всюди, а зливи ще більше зіпсують погодуУкраїна
Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відео
Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відеоЗапоріжжя
Два бабиних літа, морози і ранній сніг: народний синоптик дав прогноз на осінь
Два бабиних літа, морози і ранній сніг: народний синоптик дав прогноз на осіньУкраїна
Пенсії за інвалідністю підвищили для 31 тисячі українців
Пенсії за інвалідністю підвищили для 31 тисячі українцівЕкономіка
У Конгресі США просять Байдена змінити дату візиту Зеленського. У чому проблема?
У Конгресі США просять Байдена змінити дату візиту Зеленського. У чому проблема?Україна
Долар підріс, євро застиг на мінімумі за рік – курс валют НБУ
Долар підріс, євро застиг на мінімумі за рік – курс валют НБУФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти