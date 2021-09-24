Спецефір "Після Меркель": канал "Україна 24" спільно з кореспондентами Deutsche Welle стежитиме за парламентськими виборами в Німеччині

Вперше з 2005 року в Німеччині пройдуть парламентські вибори без Ангели Меркель, першої жінки-канцлера в Європі

Уже в цю суботу на головному інформаційному каналі — Україна 24

26 вересня "Україна 24" проведе спецефір "Після Меркель", присвячений події, яка змінить європейську історію: парламентським виборам в Німеччині. Інформаційна команда детально слідкуватиме за розвитком голосування та дізнається, хто стане наступником найвпливовішого політика Європи — Ангели Меркель.

Вперше з 2005 року в Німеччині пройдуть парламентські вибори без Ангели Меркель, першої жінки-канцлера в Європі. Глядачі найпопулярнішого новинного телеканалу дізнаються результат політичної гонки відразу після закриття виборчих округів.

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Спецефір проводитимуть Олег Білецький з Оленою Чабак, які починаючи з 19.00 стежитимуть за подією міжнародного значення в ефірі каналу "Україна 24". Разом з відомими експертами та політичними оглядачами ведучі розкажуть, чому ці вибори стратегічно важливі для нашої країни.

Щоб передати максимально точну інформацію та ексклюзиви з місця подій, наші журналісти працюватимуть разом з кореспондентами Deutsche Welle — одним з найбільш авторитетних європейських медіа.

З 21.00 спецмарафон продовжить Тигран Мартиросян в авторській програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном".

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Чому для України ці вибори також мають велике значення? О 22.00 Євгеній Кисельов у програмі "Реальна політика" спробує відповісти на питання та розповість про підсумок виборів найбільшого і найпотужнішого члена ЄС.

"Вибори у Німеччині цієї неділі — не менш важлива подія, ніж вибори у США минулого року. Вирішується питання, які політичні сили сформують новий Федеральний уряд Німеччини, на чолі якого стане хтось із лідерів партій. І результат цієї боротьби, як і персону нового канцлера, сьогодні ніхто з абсолютною упевненістю передбачити не може. Тому драматичний сюжет цих виборів не менш цікавий, ніж історія з недавнім протистоянням Байдена й Трампа. І йдеться про вибори, результат яких визначить на найближчі роки долю найбільшої країни Європи, від зовнішньої і внутрішньої політики якої багато в чому залежить доля України", — коментує Євгеній Кисельов.

Не пропустіть 26 вересня спецефір "Після Меркель" на загальнонаціональному каналі "Україна 24".