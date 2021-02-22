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Спецоперація на Полтавщині: копи звільнили "заручницю" – манекен з гаража

22 лютого, 19:49

Ігор Сєров , Ігор Тимофєєв

Очевидець вважав, що хтось силоміць утримує молоду жінку в заручниках

У Горішніх Плавнях Полтавської області стався курйозний випадок: там поліції довелося звільняти з гаража "заручницю" – пластмасовий манекен для верхнього одягу.

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Про це речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, сьогодні, 22 лютого, близько 11:00 в поліцію надійшло повідомлення, що в гаражі в районі 5-ї автобази насильно утримують молоду жінку років 30. На місце пригоди негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.

З'ясувалося, що в гаражі власник тримав кілька манекенів. Один з них – описана свідком "жінка". Попри те, що інформація не підтвердилася, поліція вдячна чоловікові за оперативне інформування.

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А в коментарі сайту "Сьогодні" Юрій Сулаєв розповів, що історія зі звільненням заручниці закінчилася усмішками присутніх.

"У поліцію вранці зателефонував стривожений 42-річний чоловік. Повідомив, що, проходячи повз один з гаражів, побачив там на залізному ліжку жінку, яка, за його словами, була в заручниках. На місце оперативно виїхала поліція. Виявилося, що в гаражі на металевому ліжку лежав манекен. Поліція вдячна заявнику за пильність", – розповів представник поліції Полтавської області.

Нагадаємо, у Чернігівській області теж стався кумедний випадок. Там у селі Грибова Рудня чоловік заявив, що "вбив" вітчима і попросив відправити наряд поліції та спецтехніку для прибирання снігу, тому що до будинку не можна проїхати через замети. На "жартівника" склали адмінпротокол за завідомо неправдивий виклик, йому загрожує штраф від 51 до 119 грн.

Відео: Сьогодні

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заручники курйоз Полтавська область Горішні Плавні манекени

Джерело: Сьогодні

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