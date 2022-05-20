Спецслужби попереджають. Як на звільнених територіях вирахувати загарбників, що відстали

Правоохоронці розповіли, що робити під час зустрічі з росіянами

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Українців просять не розслаблятися — у звільнених містах та селах можуть залишатися росіяни, що загубилися. Українські правоохоронці не виключають, що на околицях звільнених міст і сіл можуть ховатися поодинокі російські військові, що відстали від своїх формувань. Про це вони повідомили сайту "Сьогодні".

"Такі випадки донедавна були. Наприклад, відомо про загублений екіпаж підбитого нашими військами танка, а це кілька людей", — розповіли нам в одній зі спецслужб.

Що робити

За даними СБУ, досі актуальні та діють рекомендації для цивільних, які можуть зіткнутися з російськими військовими, що відстали від своїх військ.

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У спецслужбі закликали звертати увагу на підозрілих осіб, якщо останні мають російський акцент, не орієнтуються на місцевості, просять мобільний телефон для здійснення дзвінка.

Як уточнюють військові експерти, наслідками будь-якої війни було, є і буде те, що на околицях звільнених населених пунктів можуть залишатися одиночні солдати супротивника.

"Здійснюються і відступи, і наступи, обставини, через які поодинокі солдати супротивника не пішли разом зі своїми військами, можуть бути різними. При цьому цивільним особам, які виявили такого військового, слід поводитись вкрай акуратно – військовий може бути озброєний, агресивний", — каже військовий експерт Ігор Романенко.

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