"Суцільний жах": в РНБО розповіли про причину закриття трьох телеканалів

Телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne зникли з ефіру через те, що їх фінансують за гроші Росії.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

За його словами, РНБО вісім місяців за дорученням президента України Володимира Зеленського розбиралася з інформаційним простором держави.

"З кожним днем ми отримували дедалі більше інформації, у який спосіб відбувається фінансування, просування російських наративів. Стало відомо, що люди, які сьогодні в Росії заробляють гроші, за ці гроші починають фінансувати українські телеканали. Це відбувалося не зовсім у відкритий спосіб. Коли ми зробили аналіз, що саме відбувається на цих каналах, на що впливають та чим займаються – це був суцільний жах", – сказав Данілов.

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