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"Найспокійніше було за Кравчука", – 90-річна мешканка Банкової

21 березня, 10:53

Ігор Сєров , Вікторія Барановська

Її налякали погроми, які влаштували прихильники Стерненка

У Києві прихильники Сергія Стерненка вийшли на акцію "Не чуєш? Побачиш!", чим неабияк налякали жителів Банкової. Вони влаштували там справжній погром: розбите скло, розмальовані стіни.

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Про це повідомляє "Сегодня".

"Я думала, що ввечері вже почалася війна. Дуже злякалася. Можу сказати, що такий погром тут вперше за історію незалежності України. Ось, сама для себе порівнюю – найспокійніше було за Кравчука. Тиша і спокій. Дуже складно жити в центрі", – розповіла 90-річна мешканка будинку номер 2 по вулиці Банковій.

Відзначимо, що будинок номер 2 знаходиться в 50 метрах від ОПУ і жінка чула і бачила абсолютно все, що відбувалося під вікнами.

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Нагадаємо, що в Києві під Офісом президента відбулася акція "Не чуєш? Побачиш!" на підтримку Сергія Стерненко. Журналісти "Сегодня" дізналися, як виглядає Банкова після ночі протестів.

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Нагадаємо, раніше один з протестуючих пояснив, чому прихильники Стерненко не прорвалися всередину Офісу президента.

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протести Банкова стерненко Офіс президента
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