Запитай у лікаря: що робити, якщо захворів під час вакцинації

Експерт із клітинної терапії Катерина Комісаренко розповіла, чи варто боятися симптомів коронавірусу після введення вакцини і чому

Ви вже орієнтуєтеся, коли робити щеплення вдруге? Варіантів може бути декілька. У кожної вакцини – свій проміжок між першим і другим етапом. А що робити, якщо саме в цей період ви захворієте?

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Саме про це кореспондент "Сьогодні" Вікторія Чистюхіна дізналася у лікаря-терапевта.

Різні вакцини – різні перерви

Інформація змінюється щодня. Стрімкий розвиток технологій співіснує з швидкою мутацією нового для людства вірусу. Тому і вакцини, які розробляються за інноваційними методами, не є остаточними.

"Всі три вакцини мають допускають ревакцинацію. Якщо ми говоримо про Pfizer – це рекомендація 21 день між першою та другою, якщо про Moderna – це 28 днів. Якщо про AstraZeneca – зараз це рекомендація 90 днів", – каже лікар-терапевт, експерт із клітинної терапії Катерина Комісаренко.

Особливість Pfizer

У період між двома етапами щеплення пацієнт може захворіти на COVID-19 – тоді слід чекати півроку. Але все ж, чим відрізняються три вакцини? Саме способом їхнього виготовлення, але тільки у Pfizer – унікальна технологія.

"Вона має мікроРНК – це шматочок генетичного матеріалу, і коли ця вакцина потрапляє в клітину, вона дає певний код. Вона дає технічне завдання другим клітинам виробляти антитіла, ніби-то вони заразилися коронавірусною хворобою", – пояснює Комісаренко.

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Катерина Комісаренко вважає, що не слід боятися будь-яких симптомів після щеплення. Дайте час організму виробити імунітет.

"Підвищення температури – це захисний механізм. Але вона має свої певні рамки. Тобто, якщо 38-38,3, тоді це все сприятливо, ми її не збиваємо. Все, що вище – тоді ми збиваємо і навіть після вакцинації", – уточнила медик.

І обов'язково після вакцинації потрібно бути на зв'язку з сімейним лікарем.

Фонд Ріната Ахметова допомагає в боротьбі з COVID-19

Такі важливі для українців поради Катерина Комісаренко надала під час прямого ефіру в соцмережах Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря". Медик стала 29-м спікером в рамках проекту, який допомагає громадянам докладніше роз'яснити хід коронавірусної хвороби та її наслідки.

"Прямі ефіри з інфекціоністами, пульмонологами, кардіологами, терапевтами, анестезіологами на діджитал-майданчиках Фонду вже подивилися понад дев'ять мільйонів разів", – стверджує представник Фонду Ріната Ахметова Володимир Капустін.

Після кожного ефіру залишається багато глядачів, які не встигли отримати відповіді на свої питання. Саме тому проєкт "Запитай у лікаря" продовжує роботу і запрошує всіх, у кого є бажання поспілкуватися з медиками цього напрямку, взяти участь в майбутніх трансляціях – вони проходять щосереди на сторінках Фонду Ріната Ахметова.

"Я вважаю, це прекрасна ініціатива, тому що ми маємо зі свого боку як медпрацівники, як лікарі популяризувати доказову медицину щоб наші пацієнти були відкриті до інформації медичного характеру, щоб їх це не лякало", – поділилася Євгенія Комісаренко.

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Нагадаємо, раніше в рамках проєкту "Запитай у лікаря" сайт "Сьогодні" розповідав, чи варто боятися ускладнень COVID-19 і чому виникають нові хвилі захворюваності.

А професор і кардіолог Катерина Амосова розповіла, як уберегти серце під час коронавірусу.

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