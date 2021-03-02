Запитай у лікаря: як мутація COVID-19 вплине на вакцинацію

Українські вчені почали досліджувати коронавірус на Прикарпатті, щоб зрозуміти, чи є там британські мутації і чи змінився вірус за останні два місяці.

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Завідуюча відділом респіраторних та вірусних інфекцій Інституту епідеміології імені Громішевського Алла Мироненко в рамках проекту "Запитай у лікаря" розповіла, чи вплине мутація коронавірусу на ефективність вакцинації.

"Вірус змінився, а вакцина зроблена до старого штаму. І якщо вакцина не працює проти нового штаму, значить це вже критичні зміни", – говорить Алла Мироненко.

Водночас вона запевняє, що вакцина, завезена в Україну, працює проти всіх штамів коронавірусу.

Останні дослідження в січні показали, що британського вірусу в Україні не було. Як ситуація зміниться далі – невідомо. А щодо дітей, то їм робити щеплення не варто, каже фахівець.

"Проект Фонду Ріната Ахметова, звичайно, дуже важливий для всіх з метою просвіти населення. Цей проєкт допоможе правильно ухвалити рішення – вакцинуватися чи ні, наприклад, що потрібно вчасно звернутися до лікаря, а не чекати, поки саме пройде. Тобто в підсумку це має допомогти збільшити тривалість життя в нашій країні і скоротити смертність від інфекційних у тому числі хвороб", – говорить Алла Мироненко.

Записи трансляцій із медиками можна подивитися на сторінках Фонду Ріната Ахметова в YouTube і Facebook.

Відео: Сьогодні

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Нагадаємо, в рамках проекту "Запитай у лікаря" епідеміолог Олег Рубан розповів, чи був ефективним зимовий локдаун.

А глава Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров дав поради, як подолати коронавірус без ліків.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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