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Запитай у лікаря: як убезпечитися від тяжкого перебігу COVID-19

12 березня, 19:03

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Якщо пацієнт допомагає лікарю – шанси на одужання зростають

Рік на карантині. За цей час українці призвичаїлися до нової реальності – обмежень у пересуванні, маскового режиму та обережних обіймів. Що змінилося за рік пандемії, а що і досі залишається актуальним для більшості з нас?

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Про це у новинах "Сьогодні" розповідає Юлія Покідіна.

Рік тому в Україні виявили перших хворих на ковід та оголосили карантин. Відтоді більше 1 млн 200 тисяч людей у різних регіонах заразилися коронавірусом. Засоби захисту стали повсякденністю, а медики неабияк просунулися у лікуванні нової недуги.

Відео: Сьогодні

Ректор Медуніверситету імені О.Богомольця анестезіолог Юрій Кучин розповідає:

"Якщо говорити про те, як змінилося відношення населення, то воно стало набагато більш спокійно відноситися до ковіду і до анестезіологів, які працюють з ковідом. Навіть мої підлеглі з обережністю ставилися до спілкування зі мною, тому що я ходив в "червону" зону. Зараз, звичайно, цього вже нема, тому що велика кількість людей перехворіла".

А дехто перехворів уже двічі. Найактуальнішим запитанням для більшості українців і досі залишається – як убезпечитися від тяжкого перебігу ковіду? Існує думка, що на це впливає група крові пацієнта.

"По-перше, ніяка група крові специфічна не гарантує пацієнту безпеки від зараження коронавірусом, навіть якщо ймовірність буде меншою... А по-друге, стосовно лікаря… Лікар, лікуючи коронавірус, він завжди готовий до різних варіантів", – каже Юрій Кучин.

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Ректор медичного університету ім.О.Богомольця від початку пандемії працює з найтяжчими хворими. Пацієнтам, які опинилися на стаціонарному лікуванні, радить дослухатися і суворо дотримуватися рекомендацій лікарів.

"Якщо пацієнт нормально старається допомагати лікарю, якщо йому маска заважає, але він її терпить, якщо він намагається не передихувати, то він робить краще тільки собі, бо ніхто не зможе це зробить за нього. Цим самим уникаються ускладнення і збільшуються шанси на швидке одужання і на позитивний результат від лікування", – наголошує Юрій Кучин.

Щотижня у проєкті Фонду Ріната Ахметова "Спитай у лікаря" медики діляться своїм практичним досвідом щодо лікування та профілактики коронавірусу. Юрій Кучин – один з сімнадцяти експертів, який дає поради:

"Проєкти, які включають саме медиків, які лікують пацієнтів, і несуть відповідальність за хворих і свої слова – це найкраще, що можна зробити в інформаційному просторі".

Записи трансляцій з медиками можна переглянути на сторінках Фонда Ріната Ахметова в YouTube та Facebook.

Директорка з комунікацій Фонду Ріната Ахметова Юлія Єршова пояснила, що проєкт "Запитай у лікаря" реалізовується в рамках програми "Рінат Ахметов – порятунок життів", він забезпечує потребу громадян в об'єктивній і актуальній інформації про терапію COVID-19.

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На сьогодні ефіри з експертами зібрали вже понад 4 млн переглядів.

Нагадаємо, раніше у рамках проєкту "Запитай у лікаря" сайт "Сьогодні" розповідав, чи варто боятись ускладнень COVID-19 і чому виникла наступна хвиля захворюваності.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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лікування ректор коронавірус Фонд Ріната Ахметова COVID-19 Запитай у лікаря

Джерело: Сьогодні

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