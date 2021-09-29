Запитай у лікаря. Хто в групі ризику і що найкраще захищає від коронавіруса

Восени стає агресивним вірус грипу і настає загострення пандемії

Провідні доктора діляться досвідом / Фото: Колаж: Сьогодні

Коронавірус стрімко "молодіє". Серед дітей – щодня сотні нових випадків небезпечного захворювання. Лікарі вже виявили так звані групи ризику. Хто в найбільшій небезпеці, дізнався "Сьогодні".

Скоро – чергове загострення пандемії – і до нього вже готуються в столичній лікарні. Кількість маленьких хворих, може значно збільшитися вже через кілька тижнів.

"У лікаря може бути до двадцяти пацієнтів в приймальний день, тобто приблизно чверть має ковід", – говорить лікар-педіатр вищої категорії Анна Горбань.

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Також восени стає агресивним вірус грипу. Лікарі заспокоюють, одночасно двох епідемій бути не може.

"Один вірус витісняє в інфекційному процесі інший, але це стосується масових випадків, коли розвивається одна епідемія поруч з іншого епідемією", – додає Анна Горбань.

Але окремі випадки, коли хворіють і ковідом, і грипом – фіксують. Поєднання хвороб – вкрай небезпечне.

"Удвічі більше проблем, тому що одна потенціює іншу проблему. Людина мав гепатит А, мав ковід і мав грип. Ми це проявляли тест-системами", – розповідає лікар.

Зазвичай, маленькі пацієнти долають ковід без ускладнень і значно легше, ніж дорослі та літні люди. Але в деяких випадках існує небезпека.

"Особливо обережними потрібно бути тим батькам, у яких діти мають орфальне захворювання, цукровий діабет, захворювання щитовидної залози, вади серця, есенціальні гіпертонії", – говорить Ганна Горбань.

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Найкраще від коронавіруса захищає маска і чисті руки, каже лікар.

"Наші руки є основним джерелом. Ми потерли ніс, ми взялися за ручки – потерли ніс. Основний шлях передачі – це руки", – упевнений лікар.

Анна Горбань – ведуча українська педіатриня. Своїм досвідом ділиться з аудиторією інтерактивного проекту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря".

"Подивитися всі записи щотижневих онлайн-зустрічей з лікарями можна на сторінці Фонду Ріната Ахметова в Facebook, а також в YouTube. На сьогоднішній день охоплення на Діджитал-майданчиках складають понад 16 мільйонів", – говорить представник Фонду Ріната Ахметова Володимир Капустін.

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Онлайн можна побачити повну версію ефіру. А це майже годину вкрай важливої інформації.

"Проект "Запитай у лікаря" – це основне на сьогоднішній день, що треба людям. Людям потрібно почути, зрозуміти. І ми говоримо, почуте це від кого довіряєте", – говорить Ганна Горбань.

Всього до проекту Фонду Ріната Ахметова приєдналися десятки провідних медиків країни.

Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта" -варіанті вже домінуючий. В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими штамами:

"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа" -варіанті (британський);

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта" -варіанті може бути на 30-100% більше переданим, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

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