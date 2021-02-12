Запитай у лікаря: медик намалювала пересічний "портрет" хворого на COVID-19

Уважно придивіться до своїх рідних та друзів. Якщо серед них – літній чоловік із надмірною вагою, який виснажливо працював на виробництві, – він у зоні ризику тяжкого ураження коронавірусом.

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Більше про середньостатистичний "портрет" пацієнта кореспондент новин "Сьогодні" Юлія Міншакірова розпитали у лікаря.

Задуха, лихоманка та низька сатурація. Із такими показниками швидкі доправляють хворих до приймального відділення Маріупольської лікарні.

Якщо є хрипи, ослаблене дихання, серцево-судинна недостатність – треба лягати в лікарню і прокапатися, щоб у будь-який момент не стати важкохворим. Більшість пацієнтів лікувалися самотужки або лікували зовсім іншу недугу, пояснює наплив людей завідувачка приймального відділення Маріупольської міської лікарні № 9 Дарина Єжеленко.

Дружина пацієнта Алла Юрченко розповідає, що все почалося днів десять тому як застуда. Попили ліки – стало трохи легше, однак потім чоловік почав більше кашляти і почалася задишка.

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Лікар пояснює, що тютюнопаління обтяжує стан пацієнта, тому радить утриматися від нього, тим більше чоловік буде під киснем, тож курити не захочеться.

Літня людина із надмірною вагою, яка тяжко працювала у минулому. І швидше за все, вживає гормони. Так терапевт описує середньостатистичного пацієнта ковідного відділення:

"Чоловіки старше 60-ти років. Чоловік, який курить швидше за все більше 20-ти років міцні сигарети, який, можливо працював металургом чи на виробництві, пов'язане з впливом організму на легені".

Днями Дарина долучилася до експертного проєкту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря", щоб поділитися своїм досвідом та надати корисні поради. За власними спостереженнями терапевта – небезпечнішими за сам COVID-19 можуть бути... вітаміни. Точніше – вживання їх "слонячими" дозами.

"Починають не просто за інструкцією діяти, наприклад, 500 одиниць на добу приймати. А починають 4 тисячі, 5 тисяч. А гіпервітамінози будь-яких вітамінів і мікроелементів – вони вкрай небезпечні. Навіть гіршого можна досягти стану, аніж сам ковід".

Тим, хто уже перехворів, експертка радить контролювати стан крові, серця та відвідувати невролога упродовж пів року. До речі, третя хвиля коронавірусу уже близько. Дарина Єжеленко каже, що це орієнтовно початок лютого, 10-ті числа і до кінця березня, коли починається епідперіод по всіх вірусних захворюваннях.

Лікарня, де працює Дарина, забезпечена киснем на 100 відсотків, завдяки допомозі благодійного Фонду Ріната Ахметова ще з початку пандемії. За словами терапевта, без Ріната Ахметова та його фонду медики не змоги допомогти такій кількості людей, домогтися низької смертності і високого показника одужання.

Відео: Сьогодні

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Нагадаємо, у рамках проєкту "Запитай у лікаря" епідеміолог Олег Рубан розповів, чи був ефективним зимовий локдаун?

А голова Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров дав поради, як подолати коронавірус без ліків?

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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