Запитай у лікаря: які прояви постковідного синдрому

Пандемія коронавірусу стала причиною страхів і тривог мільйонів людей у всьому світі. Фахівці помічають загострення психічних розладів саме після одужання людини. Чи можна впоратись зі стресом та депресією самотужки? І до кого звертатись, коли вже не сила терпіти поганих нав'язливих думок?

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Про надважливі поради від психіатра у новинах "Сьогодні" розповідає Вікторія Чистюхіна.

Якщо у вас негативний ПЛР-тест, історія із COVID-19 на цьому може бути не закінчена. У половини хворих на коронавірус після одужання виникають психічні розлади.

Завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини і психотерапії НМУ ім. О. О. Богомольця Олег Чабан розповідає, В першу чергу – це тривожні розлади, депресивні розлади, обсесивні розлади, нав’язливі думки, фобії, страхи та, особливо, соціальні страхи.

Відео: Сьогодні

Порушення сну, страх багатолюдних місць – все це можуть бути прояви постковідного синдрому. Навіть якщо ви так не вважаєте, все одно – нервова система може дати збій. Тому не слід покладатися лише на власні сили. Мало спите? Прокидаєтеся серед ночі і не можете склепити очей? Варто звернутися до психолога. Наслідки коронавірусу самотужки не можуть подолати навіть психіатри.

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Учені встановили, що COVID-19 вражає внутрішні органи. Для цього вже визначили термін.

"Ідея, що це навіть не пандемія, сендемія – це захворювання внаслідок кількох захворювань. Люди і так хворіли чимось. Хтось гіпертонією, хтось гормональними порушеннями. І тут ще на нього напало те, що називається COVID-19", – каже Олег Чабан.

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Що робити у таких тяжких для нервової системи і роботи мозку випадках – Олег Чабан відповів під час онлайн-конференції "Запитай у лікаря!". Аби не почуватися самотнім в ізоляції, – телефонувати рідним та друзям. А от коли є проблеми з диханням, психіатр рекомендує діалог із собою та вправи.

Завдяки проєкту Фонду, люди можуть дізнатися про все щодо коронавірусу. Допомагають різні спеціалісти, яких запрошують до ефіру щотижня.

"Проект Фонду Ріната Ахметова несе позитив, який ми, лікарі, реалізуємо. Якщо людина починає хоча б 10 відсотків виконувати з тих всіх наших рекомендацій та настанов, вони починають позначатися на метальному здоров’ї, на психічному здоров’ї і на його тілі", – каже Олег Чабан.

Відео проєкту переглянули вже близько 5 млн разів. Олег Чабан – 12-й експерт проєкту "Запитай у лікаря". І наприкінці рекомендує: планувати власне майбутнє і не сумувати, щоб пандемія не понівечила сім’ю, психічне здоров’я і відносини з друзями.

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Нагадаємо, у рамках проєкту "Запитай у лікаря" сайт "Сьогодні" розповідав, як убезпечитися від тяжкого перебігу COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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