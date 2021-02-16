Запитай у лікаря: чи відновиться нюх і смак після COVID-19

Медицина поки не здана вплинути на поновлення двох основних видів чутливості

Коронавірус може вразити не лише органи дихання, а й нервову систему. З якими неврологічними порушеннями найчастіше стикаються пацієнти? Чи можна спрогнозувати повернення нюху та смаку? Та чи варто звертатися до психотерапевта у разі тривожності та безсоння після COVID-19?

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Про це для новин "Сьогодні" розповідає Юлія Покідіна.

Олена Геренко із Сумщини перехворіла на COVID-19 і тепер понад за усе боїться повторного зараження. Жінка каже: хвороба починалася як звичайний бронхіт, та за лічені дні перетворилася на справжнє випробування. Її кидало в жар і холод, після чого жінку госпіталізували.

До пігулок та уколів лікарі додали заспокійливе. Бо тривога пацієнтки щодо самопочуття погрожувала перерости у паніку – кілька днів не було полегшення, тож їй здавалося, що цей стан ніколи не мине. Та Олена впоралася.

Утім, після виписки з лікарні залишилося кілька неприємних симптомів – підвищена тривожність та розлади сну. З подібними запитаннями від пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, неврологи стикаються нерідко.

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На питання щодо неврологічних ускладнень від COVID-19 під час прямої трансляції відповідав експерт МОЗ, невролог Юрій Фломін:

"Якщо це виходить за допустимі рамки, тоді лікар обговорює питання лікарських засобів, які можуть допомогти, або психотерапії. Тож можна допомогти заняттям із психотерапевтом. У частини пацієнтів є так звані неврологічні порушення. Є прояви ураження головного мозку, людина може мати сплутану свідомість, є така особливий прояв при тяжкій коронавірусній інфекції – збільшується ризик виникнення інсульту".

За словами медика, за рік пандемії лікарі вже навчилися допомагати пацієнтам у більшості подібних станів та порушень. А от на що медицина вплинути не здатна – це втрата нюху та смаку.

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"В абсолютної більшості людей, більш як 80-90%, це відновлюється. Але на якому етапі це буде – через два тижні чи через два місяці – наперед визначити, нажаль, не можна", – каже Юрій Фломін.

Корисну інформацію про коронавірус від досвідчених спеціалістів в онлайн-форматі можна отримати завдяки проєкту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря".

Директорка департаменту комунікацій Фонду Ріната Ахметова Юлія Єршова пояснює:

"За рік, коли Україна живе в умовах ковіду, для медиків актуальною стала боротьба з наслідками захворювання. Тому учасники проєкту не лише епідеміологи, а фахівці різних лікувальних напрямів".

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Записи трансляцій з медиками можна переглянути на сторінках Фонду Ріната Ахметова в YouTube та Facebook.

Юрій Фломін каже, що це дуже цікавий проєкт, адже вын залучає людей, яким можна довіряти – компетентних спеціалістів, і дає можливість отримати відповідь на те запитання, яке тебе цікавить вже прямо зараз.

У межах проєкту з рекомендаціями лікарів ознайомилися понад 2,5 млн українців.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, у межах проєкту "Запитай у лікаря" епідеміолог Олег Рубан розповів, чи був ефективним зимовий локдаун?

А голова Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров дав поради, як подолати коронавірус без ліків?

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