Запитай у лікаря: експерт попередив, що дітям загрожує небезпечний постковідний синдром

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Температура, кашель і стомлюваність – три найчастіші симптоми COVID-19 у дитини. Діти переносять хворобу набагато легше, ніж дорослі. Але лікарі стикаються з небезпечним синдромом, який може вразити дитину навіть через місяць після одужання.

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Про це в рамках проекту "Запитай у лікаря", організованого Фондом Ріната Ахметова, розповів Сергій Крамарєв, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця.

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Професора, як і його колег в усьому світі, турбують ускладнення після хвороби.

Одна з подібних "ковідніх аномалій" – дитячий мультисистемний запальний синдром.

"Вважається, що вірус повністю не йде. Так, цей синдром виникає частіше за все не в гострому періоді, а через 2-4 тижні після нібито одужання дитини. Два, три, а то й чотири різних органи можуть вражатися при цьому синдромі, і діти, взагалі-то дуже важко переносять ", – говорить Сергій Крамарєв.

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Іноді у дітей відбуваються інсульти, інфаркти, оскільки вірус вражає судини. Не щадить COVID-19 і нервову систему.

Заради здоров'я дитини і спокою батьків інфекціоніст рекомендує навіть в разі безсимптомної хвороби перебувати під постійним наглядом педіатра.

Раніше повідомлялося, що Фонд Ріната Ахметова побудував нову кисневу станцію для COVID-хворих.

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