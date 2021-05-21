Запитай у лікаря: фахівці Фонду Ахметова консультують онлайн по COVID-терапії (відео)

Під час прямого ефіру глядачі можуть поставити свої запитання на сторінці Фонду в Фейсбук

Через коронавірус десятки країн в світі втрачають колективний імунітет до інших хвороб. Тому все більше батьків відкладають "на потім" планові щеплення дітей. Україна не виняток. Епідемії кору або дифтерії цілком реальні – попереджають інфекціоністи. А ще радять не забувати про інші сезонні загрози, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Юлія Міншакірова.

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Дитячий лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв часто прогулюється столичних парках. Але навіть тут, серед доглянутих газонів, можна підчепити кліща.

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"Ну, ви знаєте шансів звичайно отримати укус кліща, в таких скверах, як парк Шевченко набагато менше, ніж в диких місцях. Але є ймовірність, що кліщі є", – говорить лікар.

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У боротьбі з коронавірусом, каже професор, світ забув про інші загрози. Все більше батьків ігнорують планову вакцинацію дітей. Без щеплень країна швидко втрачає колективний імунітет, який за час пандемії і так ослаб!

"Після пандемії ковіда, світу загрожує епідемія кору, епідемія дифтерії і епідемія поліеміліета. Ось ці небезпечні захворювання, в силу зниження охоплення вакцинації, можуть підняти голову і викликати епідемію. Тому що 70-80% це недостатньо для захисту всієї держави, всього населення", – говорить завідувач кафедрою дитячих інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця, лікар медичних наук Сергій Крамарєв.

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Робити планові щеплення дитині можна, запевняє Сергій Крамарєв, вже через місяць після хвороби на ковід. При остаточному одужанні і під наглядом педіатра.

"Не має значення, яка вакцина. Головне, ось дотриматися місяць інтервалу, і вже що йде за графіком, що належить дитині, він повинен отримати", – розповідає Сергій Крамарєв.

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Свої рекомендації про хід ковіда у дітей Сергій Крамарєв надав інтерактивному проекту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря".

"Ковід-захворювання непередбачувано, і якщо захворіла дитина, нехай навіть у легкій, безсимптомній формі, все одно щодня повинен бути контроль лікаря", – додає лікар.

Попередив лікар і про небезпечний відпочинок з дітьми. Дітям слід уникати різкої зміни клімату.

"Я як лікар і як батько взагалі-то, вважаю, що до трьох років вивозити дитину в інші кліматичні умови не можна. Зміна клімату – стрес, зміна способу життя -це стрес. Що таке стрес? Це зниження імунного захисту, а зниження імунного захисту – це полегшення, проникнення в організм різних інфекцій. У нас дуже багато місць прекрасних на Україні, куди можна поїхати і відпочити. І без будь-яких наслідків", – каже Сергій Крамарєв.

Щосереди провідні лікарі та вчені розповідають про ковід-терапію, консультують онлайн.

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Під час прямого ефіру глядачі можуть поставити свої запитання на сторінці Фонду Ріната Ахметова в Фейсбук, а записи проекту з іншими експертами – подивитися на YouTube-каналі Фонду.

Зараз відео проекту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря" подивилися вже дев'ять мільйонів разів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Фонд Ахметова допоміг повернути слух семирічної Поліни з Донбасу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні