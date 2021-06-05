Запитай у лікаря. Чи можна вакцинуватися тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання

Люди мають вакцинуватися, щоб захистити себе від тяжкого перебігу ковіду, каже фахівець

Світ уже багато знає про ковід і може його лікувати. Такі нині оптимістичні прогнози у медиків щодо боротьби з тяжкими формами хвороби. Головне – не перебільшити з ліками.

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Свої рекомендації докторка медичних наук і професорка Катерина Амосова надала проекту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря".

"Ми знаємо, що гормони працюють, вони зменшують ризик ускладнення і ризик смертності. Але купа ліків, які нажаль до сих пір призначають в лікарнях, це є зайве і з недоведеною ефективністю", – каже вона.

Ліки проти згортання крові також не слід приймати самостійно. А всім, хто давно перехворів, фахівець рекомендує вакцинуватися. Хронічні захворювання серцево-судинної системи не є протипоказанням.

"Люди мають вакцинуватися, щоб захистити себе від тяжкого ковіду. І всі вакцини, які зараз є наявні в світі, працюють добре. Краще, ніж вакцини від грипу", – розповідає фахівець.

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Якщо є задишка або хвороби легень уже після ковіду, треба додатково обстежитися. У разі пошкодження на світлинах, не слід одразу хвилюватися.

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"Після видужання пацієнта з ковід-пневмонією зміни на КТ так само як і зміни на звичайній рентгенографії легень залишаються ще декілька тижнів", – каже Катерина Амосова.

Є випадки, коли медики припиняють лікування антибіотиками, не чекаючи, доки ці зміни зникнуть. Пацієнтам із хронічними хворобами серця рекомендують консультацію з кардіологом.

Дуже важливим є і настрій. На дворі літо, тож тривалі прогулянки та сміх не завадять. І вітамін Д не слід купувати, адже можна отримати його природним шляхом.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Фонд Ахметова допоміг повернути слух семирічної Поліни з Донбасу.

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