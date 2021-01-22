Через 7 років після вбивства Сергія Нігояна вбивця так і не знайдений

Рівно 7 років тому, 22 січня 2014 року, на Євромайдані пролилася перша кров – на вулиці Грушевського був застрелений невідомою особою 20-річний студент Сергій Нігоян. До Києва він приїхав 8 грудня з села Березнуватівка Дніпропетровської області. І хоча Сергій став одним із символів Революції гідності, його вбивцю так і не знайшли. Як проходило розслідування і що змінилося в цій справі за минулі роки, читайте в матеріалі "Сьогодні".

Вбивство

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Інформація про те, що на Грушевського убитий протестувальник, з'явилася вже о 7:30, але ім'я загиблого дізналися пізніше. Сергій Нігоян отримав чотири вогнепальні поранення в голову, груди і шию, було пробито легеню і зачепили серце. По гарячих слідах писали про те, що стріляли свинцевою картеччю з помпової рушниці "Форт-500". Стріляли з відстані до трьох метрів, але пізніше ця цифра буде скоригована до 20 метрів. Відзначимо, що Нігоян був убитий під час перемир'я між мітингувальниками й силовиками.

Ким був Сергій Нігоян

Етнічний вірменин, Сергій Нігоян народився і жив в Березнуватівці Дніпропетровської області. Його родина переїхала в Україну в 1993 році, рятуючись від війни в Нагірному Карабасі. Навчався в Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання, а на Майдан приїхав на початку грудня 2013 року, не повідомивши про це батькам.

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"Сергій постійно чимось зайнятий. Він або стоїть в охороні, або дрова рубає на кухні. Розповідає, що з самого початку дивився по ТБ новини про Майдан і не міг спати ночами. Сергій спить в наметі або в будинку профспілок. На питання, чому він приїхав, відповідає: "Це моє майбутнє теж. Мені жити в цій країні". Хлопець вільно спілкується українською. Нещодавно в межах проєкту про Шевченка читав на Майдані уривок з поеми "Кавказ", – писали про загиблого в соцмережах.

Слідство

Спочатку розслідуванням загибелі активістів займалося МВС, але потім справу у них забрала для розслідування Генеральна прокуратура України.

"Було опитано близько 300 свідків ... В цей момент потрібно встановити, хто вчинив постріл. Але враховуючи, що слідчі дії були здійснені далеко не відразу після скоєння злочину, і ні місце подій не було оглянуто відповідним чином, ні свідків не було відразу опитано – люди боялися тій владі давати свідчення, не були докази відразу передані. Все це факти, які перешкоджають встановленню об'єктивної істини. Але поки винуватець не буде знайдений, слідство триватиме. Наразі конкретних підозрюваних не встановлено", – старший помічник Генпрокурора Валерій Карпунцов так прокоментував "Сьогодні" хід розслідування через рік після вбивства.

Цікаво, що на той час йшлося не про помпову рушницю і картеч, а про "пристрій для відстрілу гумовими кулями, заряджений кулею, яка призначалася для зупинки транспортного засобу". Тобто зі зброї, якою озброєний "Беркут".

Водночас, тодішній генеральний прокурор України Віталія Ярема саме в той час озвучував дещо іншу інформацію.

"Ми встановили, що вони були вбиті з гладкоствольної зброї, але є задокументовані факти, що працівники правоохоронних органів вставляли в неї (зброю) мисливські патрони, якими були вбиті ці наші герої", – заявив Ярема.

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У лютому 2020-го начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ в 2014-2019 рр Сергій Горбатюк визнав, що пізніше були зроблені додаткові експертизи, результати яких відрізнялися.

"Тоді були отримані результати експертизи про те, що постріл був нібито здійснений з відстані до трьох метрів. Це тривалий час впливало на розслідування. Ми не могли зрозуміти, чому слідство не рухається. Тому що біля цих осіб не було на відстані трьох метрів людей зі зброєю ... Не було виявлено ознак близького пострілу до трьох метрів. Стріляли з відстані близько 30 метрів", – заявив він.

Також нові результати експертиз вказували на те, що стріляли з боку кордону силовиків.

Наразі цей злочин як і раніше не розкрито, вбивці Сергія Нігояна не знайдені.

Посмертні почесті

На честь Нігояна проспект Калініна в Дніпрі був перейменований на проспект Нігояна, а в Березнуватівці відкрили пам'ятну дошку на стіні школи, де навчався Сергій, й також назвали на його честь центральну алею і встановили пам'ятник. Меморіал Сергія Нігояна з'явився в Києві на вулиці Грушевського.

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Нагадаємо, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова відзвітувала про стан розслідування "справ Майдану". Вона нагадала, що під час Революції гідності в 2013-2014 роках загинули 78 протестувальників і 13 правоохоронців, постраждало понад 2500 осіб.

Саме тому розслідується 60 кримінальних проваджень, що охоплюють більш ніж 4300 епізодів правопорушень. У судах першої інстанції розглядаються 86 справ стосовно 176 осіб. З початку року повідомлено про підозру 37 особам: 26 правоохоронців (2 прокурорам і 10 слідчим), 3 суддям і 8 цивільним особам.

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