Через 8 років: що змінилося в Україні після Майдану

Масові заворушення у Києві відбувалися у 2013 році

Як живуть українці після Майдану. Фото: колаж "Сьогодні"

21 листопада цього року Майдану виповнилося вісім років. Тоді українці зібралися на Євромайдані та виступили з кількома важливими вимогами. З того часу в Україні змінилося дуже багато.

Докладніше про те, що змінилося у нашій країні після Майдану – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Курс гривні та інфляція

Інфляція в Україні за весь 2013 рік склала 0,5%, причому за підсумками перших 10 місяців взагалі спостерігалося падіння цін — дефляція за цей період склала 0,3%.

У 2021 році в Україні індекс споживчої інфляції показав зростання на 10,9% (жовтень 2021 р. до жовтня 2020 р.). Фактично за 10 місяців з початку року ціни зросли на 8,5%.

Крім того, наприкінці грудня 2013 року долар США Нацбанк України оцінював на рівні 7,99 грн., у комерційних банках долар купували в середньому за 8,23 грн., а продавали за 8,29 грн.

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Станом на 24 листопада Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 26,8604 грн/$.

Економіка

Номінальний ВВП України за підсумками 2013 року становив 1,455 трлн грн, у доларовому вираженні — $184,3 млрд. Зростання склало 0% порівняно з 2012 роком. У 2017 році зростання ВВП країни порівняно з 2016 роком склало 2%, обсяг ВВП – 2,43 трлн грн, або близько $90 млрд.

Зростання промислового виробництва в Україні в 2013 році склало 0,7%. Після Майдану стався різкий обвал цього показника.

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Як стало відомо, ВВП України зростатиме по 3,5% у 2021 та 2022 роках. Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг свій прогноз зростання економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%, а також прогнозує такий самий темп зростання ВВП у 2022 році.

Доходи українців

У 2013 році середня зарплата в Україні підвищувалася весь рік від 3000 грн ($366) у січні та до грудня 2013 року досягла рівня 3619 грн (близько $438 на той момент).

Середня зарплата українців у вересні 2021 року зросла на 242 гривні. Внаслідок цього офіційна заробітна плата до оподаткування становила 14 239 гривень.

Крім того, з 1 грудня 2021 року прожитковий мінімум на одну працездатну людину збільшиться з 2379 грн. до 2481 грн. Через це зросте і допомога з безробіття.

Максимальний розмір допомоги з 9516 грн. збільшиться до 9924 грн. на місяць. Мінімальний розмір допомоги буде без змін – 1000 грн.

Також з 1 грудня збільшиться і розмір пенсії. Мінімальна буде 1934 грн, максимальна – 19 340 грн.

За даними Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні у 2013 році становила 1500 грн., приблизно $183.

Медицина

На сьогоднішній день українська влада робить все, щоб наша медицина була найсильнішою, оскільки пандемія коронавірусу продовжує "бушувати".

2013 року в Україні фіксувалися спалахи кору. А на сьогоднішній день можна спостерігати страшну статистику щодо захворюваності, госпіталізації та смертності від COVID-19.

До того ж українська влада переконує, що лікарні забезпечені киснем, а також у медзакладах за потребою розширюють ліжка для COVID-хворих.

Також влада закуповує величезні партії вакцин від коронавірусу, щоб якнайбільше українців прищепилися і страшний вірус відступив.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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