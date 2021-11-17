Відразу в лікарню! МОЗ доповнив стандарт госпіталізації COVID-хворих

Нове правильно поширюється на людей, яким понад 60 років

Людей похилого віку із середньою тяжкістю COVID-19 одразу госпіталізовуватимуть/Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я України доповнило стандарт госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Тепер, якщо у людини, якій понад 60 років, хвороба протікає в середній тяжкості, то вона підлягає стаціонарному лікуванню.

Відповідний наказ з'явився на сайті МОЗ.

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Зміни до стандарту лікування

Новим наказом вносяться зміни до стандарту стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19. До переліку підстав для госпіталізації додали пункт, згідно з яким необхідно госпіталізувати пацієнтів старше 60 років із середньою тяжкістю перебігу хвороби.

Раніше стандарту не було

Стандарту щодо віку пацієнта для госпіталізації раніше не було. Пацієнтів із середньою тяжкістю перебігу госпіталізували тільки за наявності ознак пневмонії та/або дихальної недостатності — збільшення частоти дихальних рухів вище норми, кровохаркання, сатурація ≤ 93%.

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих на COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4468 осіб;

летальних випадків – 769;

одужало – 20 211 осіб.

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