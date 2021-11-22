Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини України

Середній чек українця. Скільки продуктів можна придбати на 230 грн

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
22 листопада, 21:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Середній чек українців під час оплати покупок у магазинах зріс за рік на 9 гривень
Українці витрачають різні суми за один похід у продуктовий магазин

У Нацбанку порахували, що 232 гривні – це сума середнього чеку українця на закупах у магазині. Але у дослідженні не сказано, скільки походів у магазин здійснює цей українець впродовж дня.

Кореспондентка "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк вирушила за закупками та спробувала вкластися в середній чек за версією НБУ.

Реклама

"Хоч бюджет і невеликий, але сподіваюся, візочок трохи заповнити вдасться. Бо ж не за екзотикою дорогою йду, а по базові продукти. От, наприклад, курячі яйця: 35, 37, 40 гривень. Беру не надто дорогі – вже й так майже п'ята частина суми. А у візку – лише один продукт", – розповідає кореспондентка.

Також Тетяна взяла цукор, який коштує 30 грн. Попереду гречка, ціна якої 77 гривень. Є й дешевша, звісно.

"48 гривень, але не кілограм, а 800 грам. Беру середньої ціни. І вже мінус 125 гривень з мого бюджету. А за списком ще олія. Літр олії коштує 70 гривень. До візочка кладу ще хліб і молоко", – зазначила журналістка.

Це все, що вдалося купити нашій кореспондентці. Також вона поцікавилася в покупців: скільки вони залишають грошей за один похід в продуктовий.

Кожен називає різні суми – хтось залишає 150 гривень, а хтось і 1000.

Реклама

"Тим часом, досвідчена касирка, оком кинувши на мій товар, вердикт свій винесла одразу. Каже, у 230 гривень – не вкладаюся", – говорить Тетяна Гаврилюк.

Вона додала, що в 230 гривень не вклалася, а купила на 21 гривню більше.

Свої закупи наша кореспондентка показала покупцям.

"Жах, жах, жах. У вас навіть м'ясного нічого немає", – відповідає покупець.

Але з таким бюджетом на м'ясо можна не розраховувати. Так само і на рибу.

В українських супермаркетах подорожчали важливі продукти

В українських супермаркетах змінили ціни на популярні продукти – молоко, яйця та цукор. Вони помітно подорожчали.

Реклама

Курячі яйця

Ціна на яйця торгової марки "Квочка" становить 36,23 грн/10 шт., а в жовтні була 35,87 грн/шт. Курячі яйця "Ясенсвіт" коштують у середньому 35,50 грн/10 шт., а минулого місяця – 35,20 грн/10 шт.

Цукор

Проти минулих місяців подорожчав і цукор. Тепер він коштує 27,20 грн/кг, а в жовтні – 26,55 грн/кг.

А якщо купувати паковання вагою 3 кг, то воно коштує 85,50 грн, а ще місяць тому було 81,44.

Молоко

Незважаючи на те, що для українців дорожчають продукти, за останній місяць подешевшало молоко. Якщо ще минулого місяця продукт "Простоквашино" коштував 29,50 грн/л, то нині уже 28,20 грн/л, а Auchan можна придбати навіть за 26,90.

Молоко марки "Яготинське" (900 мл) можна придбати за 32,39 грн/л, Auchan – за 29,20 грн/л, Metro – за 28,90 грн/л. А минулого місяця воно коштувало 31,28 грн/л.

Раніше ми писали:

  • В Україні у листопаді різко підскочили ціни на сало. Вони стали найвищими за останні кілька років – за нього просять понад 185 грн/кг.
  • В Україні змінилися ціни на бакалійні товари – із жовтня 2020 року по жовтень 2021-го подешевшало лише пшоно. Воно коштує 17,48 грн/кг – стало дешевше на 2,3%, якщо порівняти з минулим роком.
  • Подорожчали і популярні ковбасні вироби – сардельки та сосиски. На них у листопаді ціна зросла на 3,84%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

111 966

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.3622

Євро (€)

29.98

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти