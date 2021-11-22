Середній чек українця. Скільки продуктів можна придбати на 230 грн

Середній чек українців під час оплати покупок у магазинах зріс за рік на 9 гривень

Українці витрачають різні суми за один похід у продуктовий магазин

У Нацбанку порахували, що 232 гривні – це сума середнього чеку українця на закупах у магазині. Але у дослідженні не сказано, скільки походів у магазин здійснює цей українець впродовж дня.

Кореспондентка "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк вирушила за закупками та спробувала вкластися в середній чек за версією НБУ.

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"Хоч бюджет і невеликий, але сподіваюся, візочок трохи заповнити вдасться. Бо ж не за екзотикою дорогою йду, а по базові продукти. От, наприклад, курячі яйця: 35, 37, 40 гривень. Беру не надто дорогі – вже й так майже п'ята частина суми. А у візку – лише один продукт", – розповідає кореспондентка.

Також Тетяна взяла цукор, який коштує 30 грн. Попереду гречка, ціна якої 77 гривень. Є й дешевша, звісно.

"48 гривень, але не кілограм, а 800 грам. Беру середньої ціни. І вже мінус 125 гривень з мого бюджету. А за списком ще олія. Літр олії коштує 70 гривень. До візочка кладу ще хліб і молоко", – зазначила журналістка.

Це все, що вдалося купити нашій кореспондентці. Також вона поцікавилася в покупців: скільки вони залишають грошей за один похід в продуктовий.

Кожен називає різні суми – хтось залишає 150 гривень, а хтось і 1000.

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"Тим часом, досвідчена касирка, оком кинувши на мій товар, вердикт свій винесла одразу. Каже, у 230 гривень – не вкладаюся", – говорить Тетяна Гаврилюк.

Вона додала, що в 230 гривень не вклалася, а купила на 21 гривню більше.



Свої закупи наша кореспондентка показала покупцям.

"Жах, жах, жах. У вас навіть м'ясного нічого немає", – відповідає покупець.

Але з таким бюджетом на м'ясо можна не розраховувати. Так само і на рибу.

В українських супермаркетах подорожчали важливі продукти

В українських супермаркетах змінили ціни на популярні продукти – молоко, яйця та цукор. Вони помітно подорожчали.

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Курячі яйця

Ціна на яйця торгової марки "Квочка" становить 36,23 грн/10 шт., а в жовтні була 35,87 грн/шт. Курячі яйця "Ясенсвіт" коштують у середньому 35,50 грн/10 шт., а минулого місяця – 35,20 грн/10 шт.

Цукор

Проти минулих місяців подорожчав і цукор. Тепер він коштує 27,20 грн/кг, а в жовтні – 26,55 грн/кг.

А якщо купувати паковання вагою 3 кг, то воно коштує 85,50 грн, а ще місяць тому було 81,44.

Молоко

Незважаючи на те, що для українців дорожчають продукти, за останній місяць подешевшало молоко. Якщо ще минулого місяця продукт "Простоквашино" коштував 29,50 грн/л, то нині уже 28,20 грн/л, а Auchan можна придбати навіть за 26,90.

Молоко марки "Яготинське" (900 мл) можна придбати за 32,39 грн/л, Auchan – за 29,20 грн/л, Metro – за 28,90 грн/л. А минулого місяця воно коштувало 31,28 грн/л.

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