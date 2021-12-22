Термін дії COVID-сертифікату скоротять? У МОЗ прокоментували

Крім цього, 10 січня Єврокомісія планує розглядати питання щодо бустерної дози вакцини проти COVID-19

Строк дії сертифікатів хочуть скоротити / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейська комісія готує рішення щодо скорочення дії терміну сертифікатів вакцинації. Україна слідом за ЄС також може скоротити строк дії сертифікату вакцинації.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає "Укрінформ".

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Очікується, що ЄС ухвалить рішення 10 січня наступного року.

Термін сертифікату можуть скоротити?

"Відповідно, ми також спостерігаємо за тими подіями, і сьогодні мали нараду з європейськими фахівцями, очікуємо офіційного рішення від країн ЄС, і далі таким же чином планується впровадження цього рішення і у нас на рівні України" , – розповіла Карчевич.

Вона додала, що рішення має розглянути Національна технічна група експертів з питань імунізації, і далі воно має бути схвалено на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій МОЗ, і відповідно буде нормативно врегульовано постановою уряду.

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Як це вплине на вакцинованих людей?

"Якщо ми говоримо про скорочення терміну дії з 365 днів до 270, то для людей, які поїдуть з таким сертифікатом до країн ЄС, вони будуть чинні, але в межах того терміну придатності, який буде визначений на рівні країн ЄС", – сказала Карчевич.

Вона додала, що якщо у людини строк дії сертифікату вакцинації, отриманої після другої дози, становитиме понад 270 днів, то людина може перетнути кордони країн ЄС у межах тих обмежень, які встановлені на рівні кожної окремої країни.

Країни орієнтуються на рішення Єврокомісії?

"Довірча мережа, це мережа, яка охоплює країни ЄС, і більшість країн орієнтується на рішення Єврокомісії і визначає саме такі рішення на рівні своїх країн. Якщо буде умова в’їзду з терміном дії сертифікату 270 днів, якщо у людини буде прострочений цей термін, вона не зможе потрапити на територію цієї країни за COVID-сертифікатом", – сказала Карчевич.

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Бустерна вакцинація в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поки що рішень про бустерну вакцинацію немає, це питання тільки планують розглянути.

"Крім того, у січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості введення бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу", – додав він.

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