США будуть союзником України: американський сенатор після зустрічі з Яценюком

Співголова групи підтримки України у Сенаті США назвав Яценюка невтомним голосом за майбутнє своєї країни

Яценюк і Дурбін обговорили співпрацю США і України. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час візиту до Вашингтона провів розмову з сенатором Діком Дурбіном, співголовою групи підтримки України у Сенаті США. Американський політик запевнив – Вашингтон буде надійним союзником.

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"Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк – невтомний голос за майбутнє своєї країни", – підкреслив сенатор після розмови.

Дурбін заявив про незмінну двопартійну підтримку України у Конгресі США.

"У часи, коли Україна стикається з постійною російською агресією, США будуть непохитним союзником українського народу та його зусиль задля демократичної та безпечної держави", – сказав американський політик.

Арсеній Яценюк і Дік Дурбін обговорили подальшу співпрацю між США і Україною. Під час розмови, зокрема, обговорювалися питання російської агресії проти України, співпраця і допомогу з боку США у сфері безпеки, стурбованість щодо російського газопроводу "Північний потік – 2".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Яценюк розповідав про наслідки для Європи і США в разі запуску "Північного потоку – 2". За його словами, Європейський Союз вже сьогодні страждає від російського проєкту – за кілька тижнів ціна на російський газ піднялася з 250 до 450 доларів.

Також він назвав кращий спосіб, як зупинити агресію Росії проти України.