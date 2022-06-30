США дадуть Україні ще більше HIMARS та систем ППО — Байден

Президент США розповів про новий пакет допомоги

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони. Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Байден зазначив, що США вже надали Україні військову допомогу на 7 млрд доларів від початку його президентства. Він запевнив, що країна планує продовжити підтримку.

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"У наступні дні ми плануємо оголосити більше, включаючи нові сучасні західні системи протиповітряної оборони для України, більше артилерії та боєприпасів, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси до ракетних систем HIMARS, які ми вже надаємо Україні", — сказав Джо Байден.

Він додав, що Україна отримає також більше установок HIMARS від інших країн.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що до нашої країни прибула перша партія американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Ми розповідали, чим важливі саме ці РСЗВ та які в них характеристики.

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Також повідомлялося, що Україна отримає додаткові чотири мобільні артилерійські ракетні системи HIMARS. Ймовірно, вони надійдуть до нашої країни до кінця червня.