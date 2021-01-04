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США до липня передадуть Україні патрульні катери Island

4 січня, 03:27

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У січні українські екіпажі пройдуть підготовку в Балтиморі

Американські патрульні катери класу Island повинні прибути в Україну протягом першого півріччя 2021 року.

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Про це повідомив командувач Військово-морських сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа, передає "Радіо Свобода".

"Очікуємо, що Island дійдуть до нас протягом наступного першого півріччя, а до кінця 2021 року набудуть всіх спроможностей – тоді матимемо дивізіон з п’яти катерів цього класу", – зазначив він.

За словами Неїжпапи, зараз катери проходять у США відповідне технічне обслуговування та доозброєння, і в січні українські екіпажі вирушать у Балтимор, де пройдуть допідготовку на борту.

Крім того, вже підписано контракт на будівництво американських катерів Mark VI для України.

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"Сподіваємось, за два найближчі роки перша партія дійде до ВМС України. Ми вже повністю визначились із системами озброєння, що встановлюватимуться як на Mark VI, так і на Island", – розповів Неіжпапа.

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Він також нагадав про попередні переговори з Великою Британією щодо будівництва восьми ракетних катерів для ВМС України.

"Сподіваємось у січні отримати фідбек від британських колег, тоді терміни й інші деталі стануть більш зрозумілими", – сказав командувач ВМС.

Нагадаємо, влітку США схвалили продаж Україні до 16 патрульних сучасних військових катерів Mark VI та обладнання до них.

Минулого року Україна також підписала з французькою компанією ОСЕА контракт на будівництво патрульних прикордонних катерів для Міністерства внутрішніх справ.

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США катер ВМС України Island Олексій Неїжпапа
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