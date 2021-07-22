США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку – 2". Що буде з транзитом газу через Україну

У Росії вже заявили, що питання транспортування газу через Україну після 2024 року – суто комерційні і їх не повинні обговорювати глави держав

США і Німеччина обіцяють збереження транзиту газу через Україну / колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати і Німеччина таки досягли домовленостей стосовно газопроводу "Північний потік-2" і навіть оприлюднили деякі деталі угоди. Вони обіцяють зберегти транзит через Україну після 2024 року, підтримувати її енергетичну безпеку і реагувати, якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або посилить агресію проти нашої країни.

Реклама

Але чи буде так, як планується – ми вирішили розібратися, зважаючи на заяви різних сторін.

Україна і її союзники

Незважаючи на всі запевнення США і ФРН, в Україні як і раніше виступають проти запуску російського проєкту і вважають, що ухвалені пропозиції з безпеки недостатні для мінімізації загроз, які створює "Північний потік – 2". У цьому з Україною солідарна і Польща.

Так, у середу зовнішньополітичні відомства двох країн випустили спільну заяву, згідно з якою Україна і Польща працюватимуть разом зі своїми союзниками і партнерами над протидією запуску "Північного потоку – 2", поки не будуть розроблені рішення для подолання кризи безпеки, мінімізації загроз миру і енергетичній безпеці.

"Таке рішення (відмова від зупинки запуску газопроводу. – Ред.) створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України і Центральної Європи загалом. Водночас воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО і ЄС", – йдеться в заяві.

В Україні і Польщі впевнені, що нинішні пропозиції щодо заповнення дефіциту безпеки, не можуть вважатися достатніми для ефективної мінімізації загроз, які створює "Північний потік – 2" і закликають Сполучені Штати і Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи в регіоні, яка вигідна насамперед Росії.

Побоювання не марні?

Реклама

Судячи з останніх заяв із Росії, побоювання України та її союзників не марні. У Кремлі вже встигли заявити, що питання транспортування газу через Україну після 2024 року – суто комерційні і їх не повинні обговорювати глави держав.

"Переговори про транспортування газу через Україну після 2024 року мають комерційний характер, їх ведуть не президенти країн", – заявив 21 липня прес-секретар господаря Кремля Пєсков.

Що кажуть у Німеччині та США

Тим часом глава МЗС ФРН Гайко Маас вважає, що США і Німеччина досягли конструктивного рішення щодо проєкту "Північний потік – 2".

"Я радий, що ми знайшли конструктивне рішення щодо "Північного потоку – 2". Ми будемо підтримувати Україну у створенні сектору зеленої енергетики і виступати за транзит газу через Україну в наступному десятилітті", – написав він у Twitter.

Влада ФРН у спільній заяві з США також обіцяє, що призначить спецпосланця, який буде курирувати питання щодо продовження угоди про транзит російського газу через Україну.

"США і ФРН переконані, що продовження транзиту газу через Україну після 2024 року – в інтересах України і Європи. Відповідно до цього Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб дати змогу Україні продовжити угоду про транзит газу з Росією на строк до десяти років", – йдеться в документі.

У заяві також наголошується, що відповідні переговори повинні розпочатися якнайшвидше, але не пізніше 1 вересня 2021 року.

Нагадаємо, Україна вже направила ноти Єврокомісії та Німеччині через "Північний потік – 2", який, за заявою глави МЗС України Дмитра Кулеби, "загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС".

Реклама

Також ми писали, що канцлер Німеччини Ангела Меркель зателефонувала Путіну стосовно "Північного потоку-2", України та інших двосторонніх питань.