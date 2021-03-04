США могли б надати Україні статус головного союзника поза НАТО – екс-посол

Деякі члени Альянсу поки проти ПДЧ для України

Сполучені Штати не можуть самостійно затверджувати рішення щодо інтеграції України в НАТО, але їм ніщо не заважає надати нашій країні статус головного союзника США поза Альянсом.

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Про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор на онлайн-конференції XII Діалог з питань безпеки, передає "Укрінформ".

"Минулого тижня я розмовляв з командою (в уряді США. – Ред.), зосередженою на українському напрямку. І кілька людей згадали про План дій щодо членства, який забезпечив би Україні приєднання до НАТО", – розповів екс-посол.

За його словами, в цьому питанні є складнощі через "членів, яких ще належить переконати, що українці готові до ПДЧ".

"Водночас Сполучені Штати можуть продемонструвати тверду підтримку й міцні відносини з Україною, надавши їй статус головного союзника США поза НАТО", – переконаний Тейлор.

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Він уточнив, що це не потребує схвалення будь-якого іншого члена НАТО, а "повністю у компетенції уряду США".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважає, що Україні потрібно сконцентруватися на реформах, які наблизять її до членства в Альянсі.

Ми також повідомляли, що згідно з ухваленою Словаччиною стратегією зовнішньої політики в 2021 році, одним із її напрямків стане підтримка вступу України до НАТО.

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