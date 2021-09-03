США не планують призначати спецпредставника по Донбасу

США не планують призначати спеціального представника від Держдепу по мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі. При цьому Вашингтон продовжить протидіяти Росії, в тому числі в питанні використання Москвою енергоносіїв як зброї.
Про це повідомляє телеканал "Будинок" з посиланням на заступника помічника держсекретаря Джорджа Кента.
"Я не чекаю нового спеціального представника від США, але у нас є новий старший радник з питань енергетичної безпеки", – сказав він, відповідаючи на питання про можливість призначення спецпредставника Держдепу по Донбасу.
Він додав, що одне із зобов'язань США перед Україною – протидія створенню Росією зброї з "Північного потоку – 2".
"Допомогти Україні уникнути гірших сценаріїв. І тому ми продовжимо тісно співпрацювати з Україною і Німеччиною, щоб Росія не могла використовувати енергію як зброю", – уточнив Кент.
У США немає бажання приєднуватися
У США немає бажання приєднатися до переговорів по Донбасу – про це раніше заявив екс-посол України в США Олег Шамшур.
"З того, що я встиг почути, я вважаю, що це питання розбите на два. По-перше, все моє спілкування з американськими експертами та дипломатами до візиту президентської делегації до Вашингтона свідчить про те, що немає бажання у США приєднуватися до цього формату . Можливо, щось змінилося під час візиту, але я серйозно в цьому сумніваюся. Якби щось змінилося, нам би ж про це сказали. Вони не бачать для себе в тих форматах, які є, можливості для себе досягти позитивних зрушень в ситуації на Донбасі", – сказав він.
Раніше ми писали:
- У липні президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити США в "нормандському форматі", але не виключив, що американці можуть допомогти у врегулюванні конфлікту і в паралельному форматі.
- При цьому раніше в Росії назвали умову для підключення США до "нормандського формату". У Москві нервують, що Америка стане на сторону України і буде тиснути на Москву.