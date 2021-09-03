США не планують призначати спецпредставника по Донбасу

Одне із зобов'язань США перед Україною – протидія створенню Росією зброї з "Північного потоку – 2"

Вашингтон продовжить протидіяти Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

США не планують призначати спеціального представника від Держдепу по мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі. При цьому Вашингтон продовжить протидіяти Росії, в тому числі в питанні використання Москвою енергоносіїв як зброї.

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Про це повідомляє телеканал "Будинок" з посиланням на заступника помічника держсекретаря Джорджа Кента.

"Я не чекаю нового спеціального представника від США, але у нас є новий старший радник з питань енергетичної безпеки", – сказав він, відповідаючи на питання про можливість призначення спецпредставника Держдепу по Донбасу.

Він додав, що одне із зобов'язань США перед Україною – протидія створенню Росією зброї з "Північного потоку – 2".

"Допомогти Україні уникнути гірших сценаріїв. І тому ми продовжимо тісно співпрацювати з Україною і Німеччиною, щоб Росія не могла використовувати енергію як зброю", – уточнив Кент.

У США немає бажання приєднуватися

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У США немає бажання приєднатися до переговорів по Донбасу – про це раніше заявив екс-посол України в США Олег Шамшур.

"З того, що я встиг почути, я вважаю, що це питання розбите на два. По-перше, все моє спілкування з американськими експертами та дипломатами до візиту президентської делегації до Вашингтона свідчить про те, що немає бажання у США приєднуватися до цього формату . Можливо, щось змінилося під час візиту, але я серйозно в цьому сумніваюся. Якби щось змінилося, нам би ж про це сказали. Вони не бачать для себе в тих форматах, які є, можливості для себе досягти позитивних зрушень в ситуації на Донбасі", – сказав він.

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