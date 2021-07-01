Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19. Коли чекати

Сполучені Штати нададуть через механізм COVAX 2 млн доз вакцини Moderna, також очікуються препарати інших виробників

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Сполучені Штати передадуть Україні 2 млн доз вакцини Moderna у рамках глобального механізму COVAX у липні. Крім того, Україна цього ж місяця отримає близько 6 млн доз препаратів інших виробників.

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Про це розповів на зустрічі з журналістами голова МОЗ Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

Міністр зазначив, що про постачання цієї вакцини президент України Володимир Зеленський домовився під час переговорів з главою Білого дому Джо Байденом.

"Ми домовилися з США – вони нам обіцяють поставити 2 млн доз вакцини. Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоров'я і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом", – сказав Ляшко.

Він додав, що Сполучені Штати нададуть вакцину через механізм COVAX, через який і були оформлені всі документи.

Які вакцини чекають в Україні

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За словами Ляшка, до кінця літа Україна отримає загалом щонайменше 9 мільйонів доз вакцин, і 8 мільйонів з них повинні прибути в липні.

"У липні приїде 5,32 млн доз CoronaVac – це за додатковим контрактом, який вже підписаний. Ще 2 мільйони доз вакцини Moderna очікується за COVAX від США. Ще як мінімум до нас прийде мільйон доз вакцини Pfizer у липні, скільки її прийде в серпні, ми знатимемо трохи пізніше, але також щонайменше мільйон", – заявив міністр.

Він додав, що МОЗ також, як і раніше, сподівається на відновлення поставок 1,5 мільйона доз вакцини CoviShield від SII.

Крім того, Україні обіцяють поставити 4 мільйони доз препарату Novavax, які за контрактом SII зобов'язаний поставити у серпні.

Нагадаємо, за останніми даними, темпи вакцинації від COVID-19 в Україні збільшилися більш ніж вп'ятеро – за останню добу було вакциновано майже 100 тисяч осіб.

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