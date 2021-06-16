Путін втратив самовладання на прес-конференції – про що його запитали і до чого тут Україна

За його словами, Янукович "погодився з усіма вимогами опозиції і був готовий оголосити нові вибори"

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що Сполучені Штати нібито підтримали "державний переворот" в Україні.

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Про це він заявив під час прес-конференції в Женеві, відповідаючи на питання про непередбачуваність зовнішньої політики РФ і чи готовий Путін відмовитися від цієї непередбачуваності.

Президент РФ почав звинувачувати в непередбачуваності політики США. Одним з таких прикладів Путін вважає підтримку Вашингтоном Революції гідності.

"Що стабільного в підтримці державного перевороту в Україні? Коли колишній президент Янукович погодився з усіма вимогами опозиції? Він готовий був, по суті, відійти від влади і через місяці три оголосити нові вибори. Ні, треба було здійснити кривавий переворот", – сказав Путін

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За його словами, "кривавий переворот" призвів до "відомих наслідків – Південний схід і Крим потім".

"І ви вважаєте, що ми ведемо себе непередбачувано?!" - обурено майже прокричав президент РФ.

При цьому він назвав Байдена дуже конструктивною і виваженою людиною.

"Він згадував про свою сім'ю, про що мама з ним говорила... Це такі важливі речі. Вони не мають начебто прямого відношення до справи, але тим не менше... Показують якість його моральних цінностей. Це все досить привабливо", – сказав президент РФ.

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Путін заявив, що йому здається, що вони з Байденом "в цілому говорили на одній мові".

"Але це не означає, що ми повинні заглядати один одному в душу, в очі і клястися у вічній любові і дружбі. Зовсім ні. Ми захищаємо інтереси наших країн, народів. І ці відносини завжди перш за все носять прагматичний характер", – сказав Путін.

Нагадаємо, президенти США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін провели зустріч у Женеві (Швейцарія). Телеканал "Україна 24" вів марафон: в студії виступали відомі гості, а наші кореспонденти включалися з Женеви і США.

Також повідомлялося, що Кремль опублікував спільну заяву, в якій говориться, що США і РФ запустять діалог про стратегічну стабільність.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці