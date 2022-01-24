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США дозволили евакуацію своїх дипломатів з України — Держдеп

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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24 січня, 03:42
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Офіційну заяву оприлюднило посольство США в Українї
Відповідне рішення прийняв Державний департамент США/Колаж: "Сьогодні"
Відповідне рішення прийняв Державний департамент США/Колаж: "Сьогодні"

Державний департамент Сполучених Штатів Америки у понеділок, 24 січня, дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

Про це повідомили в посольстві США в Україні.

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Деталі

Обов'язковий від'їзд для членів родин вимагає, щоб вони залишили країну. Статус розпорядження про від'їзд з посольства США буде переглянуто не пізніше через за 30 днів.

В заяві посольства йдеться, що Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують державу або проживають в ній.

"Ми проводили консультації з українським урядом щодо цього кроку і координуємо свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію", — йдеться в заяві.

Крім того, Держдеп оновив четвертий рівень небезпеки щодо подорожей в Україну.

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"Не подорожуйте через посилення загроз значних військових дій Росії проти України", — повідомили в посольстві.

Скільки дипломатів поїде?

За інформацією видання "Українська правда", з України виїде кілька сотень дипломатів Сполучених Штатів Америки.

"Ми продовжуємо підтверджувати нашу підтримку українського народу і робимо нинішній крок, бо віддані одному з найвищих пріоритетів Держдепартаменту – безпеці наших дипломатів та американського народу. Сполучені Штати підкреслюють, що посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи. Аналогічно, ми наголошуємо, що рішення про санкціонований/обов'язковий від'їзд жодним чином не вплине на нашу відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї", — йдеться у заяві посольства США в Україні.

Ситуація із дипломатами

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