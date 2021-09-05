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США надали Україні інноваційні ліки проти коронавірусу на $20 млн

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 вересня, 08:51
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Останні домовленості про отримання гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту Президента України в США
60 тисяч флаконів препарату доставили в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
60 тисяч флаконів препарату доставили в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україну надійшов гуманітарний вантаж з США, наданий американською благодійною організацією Direct Relief в рамках боротьби з коронавірусом. Загальна вартість вантажу сягає 20 млн доларів США.

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Про це повідомляє посольство України в США.

"Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, що використовуються против COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає 20 млн долларів США. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму", – пишуть в повідомленні.

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Вантаж у вигляді 60 тисяч флаконів лікарських препаратів повинні розмитнити і доставити в 24 області України.

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Лікарські препарати Bamlanivimab і Etesevimab. Фото: Посольство США в Україні/Facebook
Лікарські препарати Bamlanivimab і Etesevimab. Фото: Посольство США в Україні/Facebook

"Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров'я України", – додали у відомстві.

Останні домовленості про отримання гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту Президента України в США.

Direct Relief (Каліфорнія, США) – є громадською неприбутковою та неполітичною організацією, яка працює в 60 країнах світу.

Коли закінчиться пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусу може ще існувати на протязі від двох до п'яти років. За словами головного санітарного лікаря України, в цьому році пандемія точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожен місяць світ може стикатися з новими штамами.

"Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Ще не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді якої універсальної щеплення, або лікування", – заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузин.

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