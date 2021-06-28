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США припинять видавати візи росіянам та бійка ромів з поліцією – головні новини за ніч

28 червня 2021 6:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Американський посол у РФ розповів про припинення консульських послуг, а в Києві роми намагалися відбити винуватців ДТП – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

США не видаватимуть візи росіянам

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Сполучені Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії з 1 серпня через значне скорочення кількості співробітників американських консульств. У результаті росіяни не зможуть отримати американські візи, принаймні на території РФ.

Смертельна блискавка

У Черкаській області в селі Софіївка через удар блискавки загинули двоє людей, ще одну жінку госпіталізували після надання невідкладної допомоги – люди намагалися сховатися від грози під деревом біля будівлі школи.

Доповідь ООН про військові злочини росіян

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Організація Об'єднаних Націй має намір наступного тижня оприлюднити доповідь зі звинуваченнямиросійських найманців, дислокованих у Центральноафриканській Республіці (ЦАР), у вбивствах мирних жителів, грабежах, підпалах і тортурах.

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Бійка ромів з поліцією

У Києві на вулиці Львівській двоє підлітків-ромів на Mercedes протаранили три припарковані автомобілі, а потім в'їхали в бетонну огорожу. При цьому постраждала жінка, яка саме годувала немовля в одній з машин. А підлітків збігся відбивати від поліції мало не весь табір.

Роми влаштували ДТП, а потім бійку з поліцією / колаж "Сьогодні"

Роми влаштували ДТП, а потім бійку з поліцією / колаж "Сьогодні"

Про головні події неділі, 28 червня, дивіться в новинах "Сьогодні":

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