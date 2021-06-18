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США призупинили пакет військової допомоги Україні – ЗМІ

18 червня 2021 20:51

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За інформацією обізнаних джерел, це також може бути пов'язано із зустріччю лідерів США і РФ, Байдена і Путіна, яка була напередодні

Сполучені Штати тимчасово призупинили надання Україні пакету військової допомоги на суму 100 млн доларів, в який входить летальна зброя.

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Про це пише Politico.

Через нарощування російських військ поблизу кордону з Україною і в окупованому Криму Рада національної безпеки США доручила скласти пакет військової допомоги. Очікувалося, що арсенал української армії буде поповнений контрбатарейними радарами, засобами для боротьби з безпілотними літальними апаратами, обладнанням для захищеного зв'язку та евакуації поранених з поля бою.

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Однак представники Ради національної безпеки відклали розгляд цього питання після того, як "Росія оголосила про скорочення військ, дислокованих поруч з Україною".

Також за інформацією джерел, це пов'язано також з зустріччю президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, яка була напередодні.

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11 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Міністерство оборони США затвердило другу частину допомоги з безпеки України в 2021 році обсягом в 150 млн. доларів.

Нагадаємо, що в березні йшлося тільки про виділення тільки 125 млн доларів.

Також ми повідомляли, що умовою для виділення коштів було досягнення достатнього прогресу в ключових оборонних реформах в Україні.

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