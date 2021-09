США закликали Путіна вивести свої сили з України

У посольстві Сполучених Штатів Америки закликали президента Російської Федерації Володимира Путіна в контексті 7-ї річниці підписання Мінських угод вивести свої сили з України, повернувши Українській державі повний контроль над усіма міжнародно-визнаними кордонами.

Про це повідомила прес-служба американського дипвідомства в Твіттері.

"У 7-му річницю Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести свої сили з України і повернути Україні повний контроль над її міжнародно-визнаними кордонами", – йдеться в повідомленні.

On the 7th anniv of the Minsk Protocol signing, we call on to fully implement its Minsk commitments, withdraw the forces it leads from & return to full control of its internationally-recognized borders. must take responsibility to end the conflict it began in